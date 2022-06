Rallye Dakar 2023 mit ganz neuer Route

«Die Sanddiagonale», so bezeichnet der Veranstalter der Rallye Dakar die vierte Ausgabe in Saudi-Arabien mit einer ganz neuen Route des Wüsten- und Marathon-Spektakels vom 31. Dezember 2022 bis 15. Januar 2023.

Für die vierte Ausgabe der Dakar in Saudi-Arabien, der 1. Runde der FIA und FIM 2023 Rally-Raid Weltmeisterschaft, die vom 31. Dezember 2022 bis zum 15. Januar 2023 ausgetragen wird, wurde eine originelle Reiseroute ausgearbeitet. Die Route führt die Fahrer und Crews von den Stränden des Roten Meeres zu denen des Arabischen Golfs in Dammam.

Diese Durchquerung des Landes mutet eigentlich wie eine komplette Rundreise an, denn die 14 Etappen des Programms führen die Dakar zunächst in Richtung der Bergregionen im Nordwesten, bevor es für eine dreitägige Durchquerung im Dünenmeer in den tiefen Südosten geht, dem «Empty Quarter».

Die Teilnehmer werden in freundlicher Atmosphäre in Strandnähe in Saudi-Arabien ankommen. Das neue Startformat wird die gesamte Dakar-Karawane während der letzten technischen und administrativen Kontrollen aufnehmen, die Ende November hauptsächlich auf der Rennstrecke von Castellet stattfinden werden. Die Strukturen wurden für diesen Anlass neu gestaltet, um Unterhaltung einzubeziehen und Bereiche für Geselligkeit und Interaktion bereitzustellen. Das „Sea Camp“-Konzept besteht darin, ein Stück Wüste am Meer zu übernehmen. Das Abenteuer hat bereits begonnen.

Die Dakar 2023 zeichnet sich durch ihre Länge aus, mit 14 Etappen plus einem Prolog für 15 Wettkampftage. Die Route enthält 70 % neue Wertungsprüfungen. Es ist auch das dichteste Rallye-Format seiner Neuzeit. Die überwiegende Mehrheit der Wertungsprüfungen ist knapp 450 Kilometer lang. Die Verbindungssektoren werden kürzer sein, da die Ziellinien näher an den Biwaks liegen, was die Verbindungszeiten verkürzt. Insgesamt bietet diese Ausgabe mit fast 5.000 Kilometern Sonderprüfungen die längste Wettkampfdistanz seit 2014.

Herausforderung «Empty Qarter»

Die Dakar-Teilnehmer haben sich mit dieser riesigen Region des saudischen Territoriums vertraut gemacht, die als «Empty Quarter» der arabischen Halbinsel bezeichnet wird. Aber Streifzüge zum Marathon-Biwak in Shubeyta im Jahr 2020 oder Schleifen, die vom Wadi Ad Dawasir aus verfolgt wurden, enthüllten nur einen winzigen Teil dieser riesigen Wüste. Dank der Verbindung mit dem Nachbarstaat Oman ist nun eine viel tiefere Durchquerung möglich und ermöglicht die Errichtung eines Biwaks in der äußerst östlichen Region Saudi-Arabiens. Auch die Herausforderung einer Marathon-Etappe müssen die Piloten während der drei Tage im «Empty Quarter» meistern.

Die Dakar hat den Ruf, die erfolgreichsten Konkurrenten der Welt und Enthusiasten zusammenzubringen, die sich der sportlichen Herausforderung ihres Lebens mit viel weniger Anspruch stellen. Der gemeinsame Stolz, auf der gleichen Strecke zu fahren, gehört zum Wesen der Dakar. Die jeweiligen Mittel der Profis und der Amateure spornen letztere zusätzlich an, die täglich von einer separaten Wertung und einem Preisgeld profitieren. Basierend auf den Ergebnissen ihrer Rallye-Raid-Karriere wird es für jede Kategorie eine Liste mit Werksfahrern geben.

Roadbook mit Zufalls-Verteilung

Aus der Grundschule ist das Prinzip schon lange bekannt, wo Lehrer manchmal unterschiedliche Aufgaben an zwei benachbarte Schüler verteilen... So lässt sich am besten verhindern, dass clevere Konkurrenten zum Nachahmen verleitet werden. Ebenso werden die Strecken der meisten Wertungsprüfungen über einen mehr oder weniger langen Abschnitt zweigeteilt, wobei die Roadbooks der A- und B-Strecken zufällig zugeteilt werden. Konkurrenten, die versucht sind, ihren Vorgängern unüberlegt zu folgen, laufen Gefahr, ihre Wegpunkte zu verfehlen und sich daher schwere Strafen zuzuziehen.

Tablet statt Papier

Papier gehört der Vergangenheit an. In den letzten Jahren tauchten Tablets in den Autos und dann in den Lastwagen auf, bevor sie von den Fahrern der Elite-Kategorie getestet wurden. Das System wurde gründlich getestet und ist nun in allen Kategorien einsatzbereit. Alle Fahrzeuge werden ab diesem Jahr mit dieser digitalen Version ausgestattet.

Dakar Classic stark im Kommen

Mit 140 Fahrzeugen war die zweite Auflage der Dakar Classic ein großer Erfolg und verdeutlichte die deutlichen Potenzialunterschiede zwischen den älteren Autos und denen aus den späten 1990er Jahren. Daher wurde eine zusätzliche Geschwindigkeitsgruppe namens H0 hinzugefügt, um niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeiten zu definieren, die an weniger leistungsstarke Autos angepasst sind. Es wird zwei neue Challenges geben: «Authentic Codriver Challenge» für Fahrzeuge, die ohne moderne Gleichmäßigkeitsinstrumente antreten; und «Iconic Classic Club» für Originalfahrzeuge, die im 20. Jahrhundert an der Dakar teilgenommen haben, also alle Nachbauten. Eine Auswahlkommission begrenzt die Zahl der Einreichungen auf maximal 150.

Die Dakar erlebte 2022 mit der Schaffung der T1-U-Kategorie und dem spektakulären Auftritt der Hybrid-Allradfahrzeuge von Audi, Gewinner von 4 Sonderprüfungen mit Carlos Sainz, Mattias Ekstrom und Stéphane Peterhansel, einen entscheidenden Schritt nach vorne in ihrer Energiewende. Dank der Verwendung von Biokraftstoffen oder synthetischen Kraftstoffen, die den CO2-Fußabdruck der Fahrzeuge drastisch reduzieren, werden neue Projekte entwickelt und Fortschritte erzielt.