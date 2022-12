ServusTV: Stéphane Peterhansel zu Gast im Hangar-7

Der ehemalige Fussball-Profi Michael Konsel, der frühere Skispringer Hubert Neuper und Motorsport-Legende Stéphane Peterhansel sind am Montag in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» zu Gast.

Die Formel-1-WM und MotoGP-Saison sind zu Ende, dennoch wird bei der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag, 12. Dezember um 21.10 Uhr (in der Schweiz und Deutschland um 23.05 Uhr) der Motorsport ein Thema sein. Grund dafür liefert der Besuch von Dakar-Star Stéphane Peterhansel.

Kein Mensch hat Langstreckenrennen auf schwierigstem Terrain derart beherrscht wie der Franzose. Sechsmal triumphierte er bei der Dakar mit dem Motorrad, acht Gesamtsiege bejubelte die Rallye-Ausnahmererscheinung auf vier Rädern. Und jetzt nimmt die inzwischen 57-jährige Offroad-Ikone schon wieder neue Abenteuer im Audi RS Q e-tron ins Visier.

Neben dem Motorsport wird natürlich auch über den Skisport gesprochen. Zwei Wintersportler, die einst für ihre Spitzenleistungen gefeiert wurden, haben sich nach dem Ende ihrer aktiven Karrieren längst in anderen Rollen gefunden. Multitalent Hubert Neuper gibt in seinem neuen Buch «Ich darf alles» Einblicke in sein Seelenleben, Julian Eberhard als Biathlon-Experte in seine so komplexe Sportart. Sie verraten, welche persönlichen Pläne sie nun verfolgen und wie sie den Status quo ihrer jeweiligen Disziplinen einschätzen.

König Fussball darf natürlich auch nicht fehlen. Kroatien, Argentinien, Marokko und Frankreich sind im WM-Titelrennen verblieben, so mancher Anwärter auf den Siegerpokal ist hingegen früh gescheitert: In Spanien und Deutschland läuft die Aufarbeitung auf Hochtouren, auch an Zuckerhut und Themse fliessen Tränen.

Wer krönt sich aber nun zum Champion? Welche sportlichen Erkenntnisse bringt die Endrunde überhaupt? Und welche generellen Lehren wird man aus diesem ungewöhnlichen Turnier ziehen? Diese und andere Fragen stellt Moderator Andreas Gröbl im Gespräch mit dem ehemaligen Torhüter Michael Konsel und Bild-Chefreporter Tobias Altschäffl.

Moderation

Andreas Gröbl

Die Themen

Rallye: Dakar-Ausblick

Ski nordisch: Erste Bilanz

Fussball: WM-Halbfinal-Vorschau

Die Gäste

Stéphane Peterhansel (14-maliger Dakar-Sieger)

Hubert Neuper (Spkisprung-Gesamtweltcupsieger 1980)

Julian Eberhard (vier Biathlon-Weltcupsiege)

Steffen Freund (ServusTV-Fußball-Experte, Europameister 1996)

Michael Konsel (WM-Teilnahmen 1990 und 1998)

Tobias Altschäffl (Bild-Chefreporter)