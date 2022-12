Dakar: Red Bull Junior-Team verbündet sich mit Can-Am

Seth Quintero und Dennis Zenz in ihrem Can-Am-Gefährt

Das neue Red Bull Can-Am Factory- und das Red Bull Off-Road Junior Team starten mit einer neuen Partnerschaft, Fahrern und Fahrzeugen in die Saison 2023.

Red Bull hat mit dem Junior-Team in den letzten 20 Jahren zahlreiche Talente in die Formel-1 gebracht, nicht zuletzt die Weltmeister Sebastian Vettel und Max Verstappen. Doch auf dem Sektor der Automobil-Wüsten-Rallyes erwies sich die Nachwuchsförderung als schwierig, weil ein Hersteller als Partner für die österreichische Energy-Drink-Giganten fehlte.

Jetzt haben sich Red Bull und Can-Am zu einer langjährigen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des «Off-Road Racing» entschlossen. Das neue Red Bull Can-Am Factory und das Red Bull Off-Road Junior Team starten mit neuen Fahrzeugen in die Saison 2023, das Fahreraufgebot für die Weltmeisterschaft wurde erweitert.

Der erste Auftritt wird die Dakar Rallye 2023 sein. Red Bull und Can-Am, eine Marke von BRP, bestätigten heute den Auftritt mit einem frischen Look. Das Programm soll die nächste Generation von Off-Road-Piloten zum Vorschein bringen, aus denen dann die Dakar-Helden der Zukunft werden. Der erste Wettkampf beginnt am 31. Dezember bei der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien.

● Das Red Bull Off-Road Junior Team ist 2020 erstmals präsentiert worden mit dem Ziel und der Vision, junge und vielversprechende Off-Road-Talente zu entwickeln, nicht nur für Wettkämpfe in den USA, sondern auf der ganzen Welt, besonders für Rallye-Raid-Events wie die Dakar.

● Red Bull bündelt jetzt seine Kräfte mit dem renommierten kanadischen Hersteller Can-Am, einer bewährten Plattform mit Dakar-Siegen und fünf Meisterschaftsgewinnen in Serie. So soll das Red Bull Off-Road Junior-Programm noch effektiver und erfolgreicher werden.

Das Programm wird ein Wegweiser für die Karrieren der aufstrebenden Talente sein, die dadurch ihre Zielsetzungen und Träume verwirklichen können. Der Nachwuchs soll auf regionaler und nationaler Basis gefördert werden, bevor er auf der internationalen Bühne in Erscheinung treten wird.

Während des ganzen Lernprozesses werden die jungen Rallye-Fahrer von professionellen Rennfahrern betreut und überwacht werden. Das Red Bull Off-Road Junior Team wird nicht nur Racern vorbehalten sein, es sollen auch Talent auf dem Gebiet des Engineerings entdeckt werde, dazu Mechaniker und Marketing-Experten, die eine wichtige Rolle spielen können, wenn es darum geht, die Zukunft der Der Racing-Industrie zu gestalten.

● Für 2023 wird das Red Bull Off-Road Junior Team von vier auf sechs Fahrer erweitert. Quintero, Guthrie und Jones werden im Red Bull Off-Road Junior Team USA antreten, das von BF Goodrich präsentiert wird. Gutierrez und Baciuška warden für das Red Bull Can-Am Factory Team um die Wette fahren, während Chaleco Lopez für alle fünf jungen Athleten eine Rolle als Mentor und Berater ausüben wird.

● Da alle sechs Fahrer aus dem Red Bull Off-Road Junior Team bereits einen oder mehrere WM-Titel gewonnen haben, kann das neue Aufgebot als außergewöhnlich stark bezeichnet werden. Und die Verantwortlichen rechnen mit weiteren Steigerungen während der Saison 2023.

● Das Equipment des Red Bull Off-Road Junior Teams wird neue Autos für 2023 zum Vorschein bringen: das Dakar-Siegerfahrzeug Can-Am Maverick X3, das von South Racing gebaut wird, eine Änderung, die einen Meilenstein bedeutet, nicht nur für das Team, sondern auch für die meisten Fahrer.

● BF Goodrich wird die Reifen liefern und als Sponsor des Red Bull Off-Road Junior Teams USA auftreten.

● Gefahren wird der T3 Can-Am Maverick X3 für das Team USA von den Amerikanern Seth Quintero (20), einem der Dakar-Favoriten. Er hat 2022 schon einen neuen Rekord an Etappensiegen aufgestellt – nämlich elf. Dazu kommt AJ Jones, ein Neuzugang beim Red Bull Junior Team, der 26 Jahre alt ist und 2022 bei der Dakar einen Klassensieg errungen hat. Dakar-Etappensieger Mitch Guthrie Jr. (26) wird einen Can-Am TM5 steuern, der von MCE5 eingesetzt wird, ein «development car» für die Hybrid-Zukunft.

● Für das Red Bull Can-Am Factory Team wird die Spanierin Cristina Gutiérrez (31) antreren, sie war schon Dakar-Dritte 2022 und ist die zweite Frau, bei diesem Event mit einem Etappensiege. Sie steuert ebenfalls einen T3 Can-Am Maverick X3. Und Rokas Baciuška, der aktuelle Marokko-Rallye-Gewinner, der 2022 bei seinem Dakar-Debüt auf Platz 3 landete, wird als Red Bull Off-Road Junior am, Steuer eines T4 Can-Am Maverick X3 sitzen.

● Der Chilene Francisco «Chaleco» López (47), ein dreimaliger Dakar-UTV- Gewinner vervollständigt das Red Bull Can-Am Factory Team. Er hat kürzlich die the 2022 World Rally-Raid T3 Championship für sich entschieden und wird einen T3 Can-Am Maverick X3 pilotieren.

● 2023 werden die Mitglieder des Red Bull Off-Road Junior Teams international die Dakar Rallye, die Abu Dhabi Desert Challenge,die Ruta 40 Rally, die Sonora Rally und Marokko-Rallye bestreiten, dazu in den USA den «King of the Hammers», die Mint 400, die Baja 500, Vegas nach Reno und acht Red Bull Scramble Events.

● «Ich denke, wir haben eine Reihe von künftigen Champions im Aufgebot», stellte Quintero fest. «Diese und unsere Generation von Fahrer ist eine der schnellsten, der der Wüstenrallye-Sport je gesehen hat.» Quintero hat das ambitionierte Ziel, mit 26 Jahren der jüngste Dakar-Sieger der Geschichte zu werden.

● Für Quintero, Guthrie, Jones, Baciuška, Gutierrez und Lopez wird die Dakar Rallye 2023 gleichzeitig der erste Wettkampf der «FIA-FIM World Rally-Raid Championship» sein.

Die Dakar erstreckt sich in Saudi-Arabien über 15 Tage und fast 5000 km; sie führt vom Roten Meer ab 31. Dezember über eindrucksvollen Gebirgszüge bis zum weltgrößten Sandmeer, ehe die Dakar am 15. Januar in Dammam zu Ende gehen wird.