Busi und Maroni, mit italienischem Charme bei den SSV

Die jungen Italienerinnen Rebecca Busi und Giulia Maroni nahmen 2022 am Dakar Classic-Rennen teil, bevor sie sich dieses Jahr für ihre erste große Dakar-Herausforderung in einem SSV entschieden.

Ihre Feuertaufe ist gekommen. Zugegeben, die 26-jährige Rebecca Busi kennt sich im Biwak aus, seit sie den Event bei der Dakar Classic im vergangenen Januar entdeckt hat. Die Erfahrung hat sie überzeugt. Auf ihrer ersten Reise durch Saudi-Arabien lernte sie auch Giulia Maroni kennen, die damals ebenfalls am Retro-Rennen teilnahm. Maroni wurde für die Ausgabe 2023 ihre Beifahrerin. Doch der Ruf der Wüste hat die junge Frau aus Bologna, die ihrem Vater Roberto bei seinen Abenteuern auf zwei Rädern folgte, längst beeinflusst. Er war ein versierter Enduro-Fahrer, der unter anderem mehrfach an der Rallye Pharao teilnahm, aber eine schlimme Beinverletzung machte seine Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Dakar zunichte.

Sein verrückter Traum lebte in seiner Familie weiter, bis er dieses Jahr wahr wurde, als die beiden Biwak-Freundinnen in einen Can-Am SSV sprangen, der vom HRT Technology Team getunt wurde. Busi senior, der es aus nächster Nähe sehen möchte, hat eine neue Rolle als Fahrer im Servicetruck übernommen, in dem Rebecca und Giulia sich – wenn das überhaupt möglich ist – von einer Etappe zur nächsten erholen werden: «Das war unser Traum», betont Roberto. «Ich bin überwältigt von Emotionen und sehr stolz zu sehen, wie sie den ersten Meilenstein erreicht.»

Als Schutz der Besatzung Nr. 447, eben ganz der Vater, hat er keine Möglichkeit, ihnen zu Hilfe zu eilen, wenn die Tochter um Sekunden kämpft. Schon die ersten Rennkilometer hielten einige Überraschungen für das Duo bereit: «Niemand hier ist mehr Amateur als ich, und das war das erste Mal, dass ich das Auto gefahren bin», sagt Rebecca. «Der Prolog war ganz lustig, aber wir hatten von Anfang an mit dem Wasser zu kämpfen. Es war Schlamm und da wir uns noch mit dem Auto vertraut machen mussten, hatten wir keine Ahnung, wo der Scheibenwischerschalter war! Es ist ziemlich lustig, aber ich hoffe, es ist kein Zeichen für die Zukunft.»

Die junge Italienerin hat gerade ihr Wirtschaftsstudium abgeschlossen, nachdem sie sich im letzten Jahr intensiv auf die Herausforderung vorbereitet hatte. Gemäß ihrem selbst auferlegten Motto «Eat pasta and drive fasta» (Essen Sie Pasta, fahren Sie fasta), das sie auf Facebook veröffentlicht hat, will sich Rebecca eine Zukunft in der Welt der Rallye-Raids aufbauen: «Ich fürchte, ich bin vielleicht ein bisschen zu langsam, aber ich bin hier, um zu lernen und meine Fähigkeiten zu verbessern. Wir wollen die Dakar beenden, ohne das Auto zu sehr zu beschädigen, was bedeuten würde, dass wir jede Herausforderung gemeistert haben. Das Auto gut zu pflegen und es bis zum Ende zu bringen, wäre schon ein Problem Leistung.»