Tag 8: Al-Attiyah bleibt Leader, Tagessieg an Lorb

Nach der achten Etappe der 45. Rallye Dakar geht Toyota erstmals mit einer Dreifach-Führung mit Leader Nasser Al-Attiyah in den wohl verdienten Ruhetag, Carlos Sainz verspielt den Tagessieg.

Carlos Sainz, Tagesschnellster im Audi RS Q e-tron E2, wurde mit einer 5-Minuten-Strafe belegt, nachdem er in einem 30-km/h-Bereich der Sonderprüfung beim Fahren von mehr als 40 km/h über dem Tempolimit erwischt worden war. Damit verliert er den Etappensieg an Sébastien Loeb. 2:11 Minuten vor Nasser Al Attiyah. «El Matador» fällt damit auf den dritten Tagesplatz (+ 3:31) zurück. In der Gesamtwertung wird er wegen des großen Rückstands von 29:11:59 Stunden klar «unter ferner liefen» geführt.

Nasser Al Attiyah: "Ich bin nächste Woche zu Hause"

Nasser Al Attiyah wurde Zweiter in der Sonderprüfung, 2:11 Minuten hinter Sébastien Loeb, und verteidigte seine Führung mühelos. Der Katarer freut sich sichtlich, ins Empty Quarter zu gehen, das im Grunde sein Hinterhof ist.

Al-Attiyah: «Keine Reifenschäden heute. Wir haben sie bis zum letzten Abschnitt mit Dünen und Sandpisten sorgfältig vermieden, wo wir angreifen konnten. Der zweite Platz ist in Ordnung, ich bin sehr zufrieden. All unsere harte Arbeit zu Beginn des Rennens zahlt sich aus. Jetzt müssen wir versuchen, jeden Tag unter den ersten 3 zu sein, um so viele Punkte wie möglich für die Meisterschaft zu sammeln. Nächste Woche werde ich zu Hause in den Dünen sein. Es wird viele Dünen geben, aber man muss vorsichtig sein.

Sébastien Loeb: „Es war eine gute Etappe, eine saubere Etappe“

Der Zweitplatzierte des letzten Jahres, Sébastien Loeb, holte seinen 18. Dakar-Etappensieg und rückte dem Kampf um einen Podiumsplatz immer näher. Den Ruhetag wird er auf dem vierten Gesamtrang verbringen.

Loeb: «Es war eine gute Etappe, diesmal eine saubere Etappe für uns. Nur ein Reifenschaden, wir mussten ein Rad wechseln, aber der Rest war in Ordnung. Wir haben versucht, es gut zu machen, es war eine gute Navigation, die Etappe war nicht so einfach. Ich bin froh, hier zu sein. Wir haben im Moment die beste Zeit gefahren, ich weiß nicht, wie es dahinter steht, aber es sollte eine ziemlich gute Zeit werden.»

Carlos Sainz: „Wir haben endlich freie Fahrt“

Carlos Sainz, der ursprünglich als Sieger der Etappe gefeiert wurde, wurde später durch eine Strafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung auf den dritten Platz verwiesen und übergab den Sieg an Sébastien Loeb.

Sainz: «Ja, wir hatten eine gute Etappe, eine saubere Etappe. Endlich konnten wir uns ein bisschen amüsieren und eine freie Fahrt erwischen. Wir sind so weit hinten gestartet und hatten dank des Regens keinen Staub. Früher hat es mir viel besser gefallen bei der Dakar. Wenn ein Prioritätsfahrer ein Problem hatte, kamst du sofort in die Top 15. Ich denke, es ist nicht gut für uns, nicht gut für die anderen. Ich bin sehr enttäuscht über all die Probleme, die wir hatten. Das ganze Team hatte nicht viel Glück. Ich denke, wir hatten Pech, aber wir werden weiter angreifen und das Rennen genießen.»

Ergebnis auf der 8. Prüfung (= 346 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 3:34:24 2 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 2:11 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:31 4 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 4:52 5 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 10:19 6 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 10:21 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 11:09 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 16:52 9 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 17:05 10 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 18:15