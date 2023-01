Tag 7: Al-Attiyah führt Toyota-Vierer an

Toyota hat die 45. Rallye Dakar nach der siebten Etappe voll unter Kontrolle, Vorjahressieger und Leader Nasser Al-Attiyah führt auch nach der siebten Etappe das Toyota-Quartett an.

Toyota dominiert die 45. Rallye Dakar und liegt mit einem Hilux-Quartett auf den ersten Plätzen im Gesamtklassement. Nasser Al-Attiyah bleibt der souveräne Spitzenreiter.

Nasser Al Attiyah: «Wir mussten die Wertungsprüfung ohne eine Spur vor uns eröffnen»

Nasser Al Attiyah hält sich aus Schwierigkeiten heraus, seit seine Gegner sich selbst aus dem Rennen geworfen haben. Er verwaltet jetzt seinen Vorsprung von einer Stunde auf seinen Verfolger und Teamkollegen Henk Lategan.

Al-Attiyah: «Wir mussten die Wertungsprüfung und die vor uns liegende Strecke ohne eine Spur eröffnen. Die Navigation war knifflig und plötzlich waren drei oder vier Autos im Duell. Die letzen 20 bis 30 Kilometer waren verrückt.»

Henk Lategan: «Noch eine körperlich sehr anstrengende Etappe»

Als Sechster der Wertungsprüfung, mehr als 13 Minuten hinter Al Rajhi, ist Henk Lategan immer noch Zweiter in der Gesamtwertung hinter seinem Teamkollegen Al-Attiyah von Toyota Gazoo Racing.

Lategan: «Das Auto läuft sehr gut. Unsere Höchstgeschwindigkeit ist nicht die beste, aber in den holprigen Abschnitten haben wir ein gutes Auto, das mit felsigem Gelände gut zurechtkommt. Wir hatten gegen Ende der Wertungsprüfung ein schönes Duell zwischen vier oder fünf Autos. wir haben uns sogar ein wenig verfahren. Es war ein lustiger Tag. Wir hatten in der zweiten Kurve einen Reifenschaden und ich dachte, es war ein schlechter Start, aber von da an wurde es besser. Wir fuhren mit Chicherit, bevor wir ihn überholten, und wir landeten am Ende in einem Haufen im Staub. Es war knifflig, aber wir hatten viel Spaß. Das Auto ist in Ordnung, wir waren nicht zu leichtsinnig.»

Tagessieger Yazeed Al Rajhi: «In den Wadis nach links und rechts fahren»

Yazeed Al Rajhi startete auf dem 40. Platz, nahe dem Ende des Feldes, nachdem er gestern in mechanische Probleme geraten war. Der Saudi holte sich seinen dritten Dakar-Etappensieg seiner Karriere, den ersten in dieser Ausgabe, aber er bleibt über fünf Stunden hinter dem Gesamtführenden zurück. Der Etappensieg stellte seine Ehre wieder her und brachte ihm einige W2RC-Punkte ein. Al Rajhi wurde bei der W2RC 2022 Dritter.

Al-Rajhi: «Wir haben angegriffen. Es gab etwas Navigation, aber ich würde sagen, ich habe den besten Beifahrer! Es war nicht einfach, von hinten zu starten und all die kleinen Autos zu überholen, die oft in den Wadis nach links und rechts fuhren, aber wir haben einen tollen Job gemacht. Ich mache mir keine Sorgen um die zwei Stunden, die meine Crew braucht, um das Auto vor dem Parc Fermé zu warten. Sie brauchen anderthalb Stunden, also haben sie einen Spielraum von 30 Minuten.»

Ergebnis auf der 7. Prüfung (= 333 km)

Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota 3:06:23 2 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 8:54 3 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 10:15 4 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 13:19 5 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 13:26 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 14:03 7 Lachaume/Beguin (F), Optimus + 16:05 8 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 16:19 9 Zhang/Garcin (CN/F), Baic ORV + 16:32 10 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 17:17