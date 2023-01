Tag 7: Vierfach-Spitze für Toyota, Leader Al-Attiyah

Toyota dominiert weiter die 45. Rallye Dakar und die vierte Auflage in Saudi-Arabien mit einer Vierfach-Führung nach der siebten Etappe, Vorjahressieger Al-Attiyah bleibt weiter der souveräne Frontmann.

Der Rally-Raid-Weltmeister Al-Attiyah lag im Toyota Hilux nach der siebten Prüfung 1:01:04 Minuten vor seinem Gazoo-Teamkollegen Henk Lategan, 1:11:24 Stunden vor dem Dakar-Debütanten Lucas Moraes mit dem Deutschen Timo Gottschalk auf dem heißen Beifahrersitz im Overdrive-Toyota und 1:36:47 Stunden vor Giniel de Villiers im dritten Gazoo-Toyota. Sébastien Loeb wurde im Prodrive BRX Hunter mit einem Rückstand von 1:54:17 Stunden auf der fünften Position geführt vor Romain Dumas (+ 2:12:30) im Rebillion.

Nach dem großem Pech im Overdrive-Toyota Hilux am Freitag setzten der Einheimische Yazeed Al-Rajhi und sein deutscher Beifahrer Dirk von Zitzewitz ihren Frust in den ersten Tagessieg 2023 um. Sie verwiesen dabei den stark auftrumpfenden Litauer Vaidotas Zala im Kunden-Hunter auf den zweiten Tagesplatz und den zu Beginn führenden Guerlain Chicherit im zweiten Kunden-Hunter auf den dritten Etappenrang. Im Gesamtklassement wird Zala mit dem großen Rückstand von 51:01 Stunden «unter ferner liefen» geführt.

Nur die Autos und Lastwagen starteten die 7. Etappe von Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, nach Al Duwadimi. Auf die Teilnehmer in den beiden Kategorien wartete eine besondere Strecke über 333 km. Im ersten Teil mussten Fahrer und Beifahrer zwischen Schluchten und Tälern Slalom fahren, während der zweite Teil des Kurses zwischen schnell und langsam wechselte, mit einigen steinigen Passagen, in denen Reifenpannen eine echte Gefahr darstellen. Die Zielgerade war mit Dünen gespickt.

An ersten Zeitmarke bei km setzte Guerlain Chicherit im Kunden-Hunter die erste Messlatte, aber nur zwei Sekunden vor Yazed Al-Rajhi und Dirk von Zitzewitz, die am Freitag wegen des Aufhängungsschadens am Toyota Hilux fast 5 Stunden verloren hatten. Es folgte mit einem Rückstand von vier Sekunden Mattias Ekström im besten Audi RS Q e-tron E2.

Chicherit blieb auch bei km 140 vorne, 15 Sekunden vor Ekström, 18 vor Al-Rajhi und 24 Sekunden vor Carlos Sainz, der am Freitag schied wegen eines mechanischen Problems an seinem Audi RS Q e-tron E2 von der gestrigen Etappe ausgeschieden war. «El Matador» weigerte sich, das Handtuch zu werfen, obwohl der dreifache Dakar-Sieger eine Strafe von 28:45 Stunden erhalten hatte. Er startete heute auf Platz 68 und sann auf Rache.

Bei km 196 riss Ekström die vorläufige Tageswertung an sich, 8 Sekunden vor Chicherit und schon 40 Sekunden vor Al-Rajhi, aber nicht lange. Ekström kam 1000 Meter nach Kilometer 196 zum Stehen. Der Schwede hat keine Ahnung, wie lange er braucht, um sein Auto wieder zum Laufen zu bringen. Ein weiterer schwerer Schlag für Audi.

Kurz vor dem Ziel ritt Al-Rajhi noch eine starke Attacke und sicherte sich seinen ersten Tagessieg bei der 45. Rallye Dakar.

Alle Infos zur Rallye Dakar

Ergebnis auf der 7. Prüfung (= 333 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota 3:06:23 2 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 8:54 3 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 10:15 4 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 13:19 5 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 13:26 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 14:03 7 Lachaume/Beguin (F), Optimus + 16:05 8 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 16:19 9 Zhang/Garcin (CN/F), Baic ORV + 16:32 10 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 17:17