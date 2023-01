Tag 8: Timo Gottschalk und Lucas Moraes Dritte

Verdiente Pause: Moraes und Gottschalk nach erster «Dakar»-Woche bravourös auf Rang drei, vor dem Ruhetag: mehr als 3.000 Prüfungskilometer und knapp drei Viertel der Prüfungsdistanz bereits absolviert.

Lucas Moraes und Timo Gottschalk beenden erste Woche der Rallye Dakar als Sensationsdritte, von Dienstag bis Sonntag steht eine weitere intensive aber leicht kürzere Wüsten-Woche auf dem Restprogramm.

Während sich die einen die Augen noch reiben, ist es für die anderen schon «Dakar»-Realität: Rookie Lucas Moraes und sein erfahrener Navigator Timo Gottschalk haben die erste Woche des härtesten Motorsport-Events weltweit auf dem sensationellen dritten Gesamtrang beendet. Auf der letzten Etappe vor dem einzigen Ruhetage der Rallye Dakar 2023, die von Ad-Dawadimi nach Riad führte, sicherten sie sich am Sonntag den siebten Platz in der Tageswertung. Es war der fünfte Tages-Top-Ten-Rang auf acht Etappen, zuvor hatte das brasilianisch-brandenburgische Duo das Erreichen eines dieser Resultate als ultimatives «Dakar»-Ziel ausgegeben. Damit liegen 3.023 Prüfungskilometer über Schotter und Geröll, über Sandpisten und Dünenkämme, durch Schluchtengewirr und Trialpassagen hinter ihnen – knapp Dreiviertel der geplanten Prüfungsdistanz, von denen wegen Routenveränderungen noch insgesamt 4.242 Kilometer übrig sind.

Vor ihnen steht ab DIenstag die äußerst anspruchsvolle, etwas kürzere zweite «Dakar»-Woche – die mitten hinein in das «Empty Quarter» führt, die größte Sandwüste der Welt, bis heran an die Grenze zum Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo noch kein internationaler automobiler Wettbewerb je ausgetragen wurde. Dass Moraes/Gottschalk auch diese Aufgaben bewältigen werden, dafür gibt es nach den ersten acht Etappen durch knifflige Dünen und schwierigste Wüstenpassagen allen Grund zum Optimismus. Es ist jenes Terrain, das «Dakar»-Neuling Lucas Moraes Anfang Dezember das erste Mal in seiner Karriere in Angriff nahm und auf dem er schon im Januar erfahrenere Fahrer und «Dakar»-Sieger hinter sich ließ.

Die letzte Tageswertung der ersten Woche des Wüstenklassikers ging an Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/ Audi), die Gesamtwertung führen weiterhin Nasser Al-Attiyah/ Matthieu Baumel (QAT/F Toyota) souverän an. Die Sonderprüfung von Ad-Dawadimi nach Riad begann mit Off-Piste, schlängelte sich entlang gewundener Pfade durch trockene Flussbetten und durch Täler. Nach rund 50 Kilometern öffnete sich das Gelände wieder. Welche der Spuren die richtigen waren, stellte daraufhin die Navigatoren vor eine knifflige Aufgabe. Auf die sandigen Pisten folgten erneut anspruchsvolle Navigation in Tälern und abermals die Querung von Dünen – bis ins Ziel.

Moraes: «Wie hart eine Rallye Dakar ist, weiß man natürlich erst, wenn man eine hinter sich gebracht hat – und das ist meine erste. Ich freue mich sehr auf den Ruhetag. Heute haben wir nochmal eine schwierige Etappe gemeistert. Eine mit vielen Steinen. Wir hatten einen Plattfuß und haben nach dem Wechsel auf die Reifen etwas mehr Acht gegeben. Wir freuen uns auf die zweite ‚Dakar‘-Woche und wollen da so weitermachen, wie wir mit der ersten begonnen haben.»

Gottschalk: «Heute mussten wir ein bisschen clever sein. Wir hatten uns auf den spitzen Steinen einen Plattfuß eingehandelt und haben es danach ruhig angehen lassen. Wir waren dann lange hinter Nasser Al-Attiyah und konnten seinen Speed über weite Strecken mitgehen. Lucas hatte eine tolle Pace, auch als wir wieder allein waren. Teilweise war es ein bisschen gefährlich mit schnellen Kuppen in den Dünen, aber alles in allem war es eine schöne Prüfung. Wir haben eine gute Ausgangslage für die zweite Woche und sind mit der ersten natürlich super-happy.»

Ergebnis auf der 8. Prüfung (= 346 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 3:34:24 2 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 2:11 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:31 4 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 4:52 5 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 10:19 6 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 10:21 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 11:09 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 16:52 9 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 17:05 10 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 18:15