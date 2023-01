Tag 11: Sébastien Loeb mit fünftem Tagessieg P2 näher

Sébastien Loeb hat ich bei der 45. Rallye Dakar auf Einzelsiege verlegt, zu recht, auf der elften Etappe im «Empty Quarter» notierte der Vorjahreszweite seinen fünften Tagessieg, davon vier in Folge.

Seine ersten Sieg bei der Rallye Dakar darf Sébastien Loeb kurz vor dem Ende inzwischen wohl vergessen, dafür hat er inzwischen die meisten Tagessieg im Prodrive BRX Hunter erzielt. Auf der elften Etappe in der puren Wüste des «Empty Quater» notierte er inzwischen seinen fünften Tagestriumph, den vierten in Folge. Aber der zweite Platz ist wie im Vorjahr immer noch möglich.

Sébastien Loeb: „Ich hatte einen guten Rhythmus. Ich pushte hart “

Der BRX-Fahrer, 2022 Zweiter, hat seinen vierten Sieg in Folge und seinen fünften Tagestriumph eingefahren, bleibt aber immer noch weit hinter Nasser al Attiyah und liegt immer noch auf P 3, neun Minuten hinter brasilianischen Brasilianer Lucas Moraes.

Loeb: «Es war heute eine gute Prüfung für uns. Wir mussten ein Rad in den Dünen wechseln, also war es ein bisschen schwierig, einen guten Ort dafür zu finden, und wir haben ein bisschen Zeit dafür verloren. Für den Rest hatte ich einen guten Rhythmus. Ich pushte hart. Die Dünen waren insgesamt nicht so kompliziert, außer einigen Teilen, die wirklich schwierig waren, aber am Ende hatten wir einen guten Tag.»

Austin Jones: „Bei der Dakar ändert sich alles schnell“

Austin Jones wurde Fünfter auf der 11. Etappe und nutzte das Pech von Guillaume de Mevius, um bequem die Führung in der Gesamtwertung der T3-Kategorie zu übernehmen. Der Amerikaner hat nun fast eine Stunde Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger, seinen Landsmann und Teamkollegen Seth Quintero.

Jones: «Definitiv ein guter Tag für mich. Ich kannte die Ergebnisse nicht, aber jetzt haben sie mir gesagt, dass ich auf Platz eins bin, also freue ich mich darüber, das ist sicher eine gute Sache. Das ist die Art von Rennen, die wir machen, besonders bei der Dakar, alles ändert sich schnell. In diesen drei Tagen kann alles passieren, aber im Moment sind wir an einem guten Ort, also bin ich glücklich. Ich glaube nicht, dass etwas falsch ist. Wir werden es uns ansehen und sicherstellen, dass alles hundertprozentig ist, aber ich glaube nicht wirklich, dass wir etwas reparieren müssen, also denke ich, dass es gut ist. Die Strategie für die nächsten drei Tage besteht darin, einfach in Bewegung zu bleiben und zu versuchen, keine großen Probleme zu haben. Wir können hier und da ein paar Minuten verlieren, denke ich. Ich muss mir die Zeiten anschauen und rechnen. Wir können hier und da ein paar Minuten verlieren, aber wir brauchen wirklich keine großen Probleme und wir werden in Ordnung sein.

Cristina Gutierrez: „Wir freuen uns sehr, dem Team zu helfen“

Cristina Gutiérrez, die seit dem Missgeschick, das ihr den Start bei der Rallye vermieste, kann nicht mehr in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen. Sie übernimmt nun die Rolle der vorbildlichen Teamkollegin. Im ersten Teil der Marathon-Etappe hatte der Spanier die Aufgabe, Austin Jones, den neuen Gesamtführenden der Gesamtwertung, zu beschützen und landete in seinem Kielwasser auf dem sechsten Platz.

Gutiérrez: «Unser Tag war gut, denn im ersten Teil der Etappe waren wir recht schnell und sicher, denn heute ist der erste Tag der Marathon-Etappe. Danach überholte mich Austin, der jetzt führt, und ich blieb hinter ihm, um ihm zu helfen, wenn er etwas brauchte. Einmal blieb er stecken und wir halfen ihm herauszukommen. Danach haben wir ein bisschen gepusht. Wir sind glücklich, weil wir ihm geholfen haben und wir auch eine sehr gute Etappe gefahren sind. Im Moment denke ich, dass das Auto für morgen gut ist. Wir müssen nur einige Teile überprüfen und auf morgen vorbereitet sein. Der Teamfokus ist schwierig, weil es vor allem mit dem Start mental nicht einfach ist, zu versuchen, sich an die Situation anzupassen, aber ich bin dem Team auf jeden Fall sehr dankbar, dass es uns die Möglichkeit gibt, für sie zu fahren, und das ist es auch warum wir wirklich glücklich sind, dem Team zu helfen, die Dakar zu gewinnen“.

Ergebnis auf der 11. Prüfung (= 274 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:56:14 2 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 2:16 3 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 2:26 4 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 6:12 5 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 6:42 6 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 7:22 7 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 8:53 8 Serradori/Minaudier (F), Century + 9:52 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 10:04 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 10:39