Tag 10: Al-Attiyah hat weiter alles unter Kontrolle

Während der Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah nach der zehnten Etappe der 45. Rallye Dakar weiter seine Führung behauptete, bleibt weiter der zweitplatzierte brasilianische Rookie Lucas Moraes die Überraschung 2023.

Ohne die Leistung des führenden Katarer Nasser Al-Attiyah auf Kurs zum fünften Sieg bei der Rallye Dakar zu schmälern, die Sensation ist weiterhin sein brasilianischer Toyota-Kollege, der Wüsten-Neuling Lucas Moraes mit dem routinierten deutschen Beifahrer Timo Gottschalk, Dakar-Sieger von 2010 mit Al-Attiyah. Das Overdrive-Team behauptete nach der zehnten von 14 Prüfungen mit einem Rückstand von 1:21:34 Stunden den Ehrenrang.

Sébastien Loeb könnte im Prodrive BRX-Hunter möglicherweise sein Vorjahresergebnis, als er hinter Al-Attiyah Zweiter wurde, wiederholen. Auf der dritten Gesamtposition (+ 1:37:23) lag er bei noch vier ausstehenden Prüfungen (= 780 km) nur noch knapp 17 Minuten hinter Moraes. Gesamtvierter (+ 2:10:56) wurdeHnek Lategan vor seinen Toyota-Kollegen Giniel de Villiers (+ 2:10:56) und Romain Dumas (+ 2:45:24).

Loeb holte seinen vierten Tagessieg 3:04 Minuten vor Mattias Ekström im letzten Audi RS Q e-tron E2, 5:22 Minuten vor Moraes, 5:45 Minuten vor Al-Attiyah und 6:01 Minuten vor Yazeed Al-Rajhi/Dirk von Zitzewitz (SAU/D) im Overdrive-Toyota.

Die zehnte Prüfung auf der 623 km langen Etappe von Haradh nach Shaybah war mit nur 114 Bestzeitkilometern die bislang kürzeste Entscheidung. Am Donnerstag und Freitag gibt es die Marathon-Etappe im «Empty Quarter» ohne erlaubten Service von außen.

Sébastien Loeb hat sich, nachdem seine Hoffnungen auf den ersten Sieg ziemlich reduziert haben, auf starke Einzelleistungen im Prodrive BRX Hunter verlegt. Der bislang dreimalige Tagessieger notierte in der virtuellen Tageswertung bei km 60 den ersten Platz 28 Sekunden vor dem Litauer Vaidotas Zala im Kunden-Hunter und 1:17 Minuten vor dem Gesamtführenden Nasser Al-Attiyah im Toyota Hilux. Dahinter folgte auf P4 (+ 1:20) Timo Gottschalk auf dem heißen Beifahrersitz im Toyota Hilux des brasilianischen Dakar-Debütanten Lucas Moraes.

Bei km 84 baute der neunfache Rallye-Rekordchampion Loeb seine Tagesführung auf 2:35 Minuten zu Ekström und 3:16 Minuten zu Moraes aus. Der Gesamtführende Nasser Al-Attiyah lag auf P4 3:50 Minuten zurück.

Auch die 45. Rallye Dakar bleibt von negativen Meldungen nicht verschont. Auf der neunten Etappe verstarb ein Zuschauer italienischer Herkunft laut Veranstalter bei einem Unfall mit einem Rallye-Auto. Mehr…

Der dreifache Dakar-Sieger Carlos Sainz, der am Dienstag nach einem Unfall im Audi RS Q e-tron E2 zur Untersuchung ins Krankenhaus in Riad gebracht worden war, verzichtete deswegen auf eine weitere Teilnahme an der vierten Ausgabe im Saudi-Arabien. Mattias Ekström ist im letzten der drei Audi weiter dabei. Wegen seines Rückstands im Gesamtklassement von knapp sieben Stunden verlegt sich der zweifache DTM-Champion mehr auf Einzelergebnisse wie am Vortag mit dem vierten Tagesplatz.

Ergebnis auf der 10. Prüfung (= 114 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 1:48:32 2 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 3:04 3 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 5:22 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 5:45 5 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 6:01 6 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 6:14 7 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 7:59 8 Serradori/Minaudier (F), Century + 9:57 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 10:11 10 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 10:26