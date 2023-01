Tag 11: X-raid-Teams überstehen die Dünen-Achterbahn

Die elfte Entscheidung der 45. Rallye Dakar war der erste Teil der Marathon-Etappe im «Empty Quarter» mit unzähligen Sand-Dünen ohne Ende, die X-raid-Teams überstanden diese Herausforderungen.

Der erste Teil der Marathonetappe ins Wüstencamp hatte es in sich. Eine Mischung aus Dünen, Sand und einigen ausgetrockneten Seen erwartete die Crews. Nach 274 Kilometern erreichten Jakub «Kuba» Przygonski und Armand Monleon im Mini JCW Rally Plus den elften Tagesrang. Sebastian Halpern und Bernardo «Ronnie» Graue beendeten den Tag im Mini JCW Rally Plus auf Tagesposition 16. Scheich Khalid Al-Qassimi und Ola Floene kamen im Mini JCW Buggy auf Position 19 ins Ziel. Denis Krotov und Konstantin Zhiltsov mussten sich mit Platz 34 zufrieden geben.

Kuba Przygonski: «Die Prüfung heute bestand aus Dünen und schnellen, ausgetrockneten Seen. Wir waren gut unterwegs. Hinter einer Düne war ein Loch und dort ist uns der Reifen von der Felge gerutscht. Wir mussten anhalten und das Rad wechseln. Ansonsten ist der MINI in Ordnung und wir haben nicht viel Arbeit.»

Mit der zwölften Etappe kehren die Crews zu ihren Teams in Shaybah zurück. Die 185 Kilometer lange Prüfung führt wieder durch die Dünen des «Empty Quarter».

Ergebnis auf der 11. Prüfung (= 274 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:56:14 2 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 2:16 3 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 2:26 4 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 6:12 5 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 6:42 6 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 7:22 7 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 8:53 8 Serradori/Minaudier (F), Century + 9:52 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 10:04 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 10:39