Rally-Raid-WM: Al-Attiyah Sieger, Loeb Tabellenführer

Genau wie letztes Jahr eröffnete die Dakar die Saison der Rally-Raid-Weltmeisterschaft und lieferte eine erste Momentaufnahme diesmal nach 14 Etappen aber für zweite Saison stehen noch 20 Etappen im neuen Kalender.

Ende Februar werden die W2RC-Teilnehmer die Dünen nicht weit von der Dakar-Route für die Abu Dhabi Desert Challenge erneut besuchen. Ende April entdecken sie bei der Sonora Rally die mexikanische Wüste. Ende August geht es zur Desafío Ruta 40 nach Argentinien. Und erst im Oktober krönt die Rallye du Maroc die neuen Meister.

In der Auto-Kategorie setzten der Weltmeister Nasser Al Attiyah und sein Vizemeister Sébastien Loeb ihr Spitzenduell mit neuem Elan fort. Die Nebendarsteller der 2. Staffel konnten ihre Party noch nicht ganz so feiern. In T3 erlagen der unbesiegbare «Chaleco» López und seine wichtigsten Rivalen im Jahr 2022, Quintero und Gutiérrez vom Red Bull-Clan, als ihr neuer Teamkollege, der letztjährige T4-Sieger, keine Zeit verschwendete, um den Titel zu holen. Beim T4-Rennen setzte sich ein weiterer Neuling gegen den Titelverteidiger durch. Eryk Goczał schlug Rokas Baciuška auf der Linie, gefolgt von den beiden anderen Goczałs. Auch das Truck Race ging an einen Newcomer, an Janus van Kasteren, der die Tschechen Martin Macík und Tomas Vratný schlug.

Sébastien Loeb ist nicht der Typ, dem man es zweimal sagen muss. Letztes Jahr, nachdem seine Hoffnungen auf einen Dakar-Sieg in Rauch aufgegangen waren, machte sich der Franzose auf die Jagd nach hohen Platzierungen in Sonderprüfungen, die 5 bis 1 Punkte an die Top 5 jeder Etappe vergaben. Sein Ziel war es, die 10 Punkte zwischen dem Sieger der Dakar, der 50 bekommt, und dem Zweitplatzierten aufzuholen. Loeb beendete die Dakar auf dem zweiten Platz der Rallye und der Meisterschaft, aber nur einen Punkt hinter dem Rally-Raid-Champion Al-Attiyah. Im Januar war es ähnlich. Diesmal redete der Bahrain Raid X-treme-Fahrer nicht um den heißen Brei herum und gewann bis zum Vorabend des Ziels sechs Etappen in Folge.

Während der Fahrer von Toyota Gazoo Racing erneut zum Dakar-Champion gekrönt wurde, ist es dieses Jahr Loeb, der die vorläufige Gesamtwertung mit zwei Punkten anführt. 87 zu 85. Martin Prokop und sein Ford Orlen Benzina, Dritter unter den W2RC-Teilnehmern bei der Dakar, wurden ebenfalls von den Stars der zweiten Saison verdrängt. Guerlain Chicherit ist Dritter mit 42 Punkten, während Mattias Ekström von Audi 32 hat. Peterhansel und Sainz gehen nach ihren Ausfällen bei der Dakar mit leeren Händen nach Hause. Wei Han ist der erste chinesische Fahrer, der Meisterschaftspunkte erzielt. Han und sein SMG-Buggy liegen mit 20 Punkten auf dem fünften Platz. BRX führt auch die Konstrukteurswertung mit einem Punkt Vorsprung an, obwohl Al Attiyah seinen Hilux zum Sieg fuhr. Al Attiyah (50 Punkte) und Al Rajhi (15) haben 65 Punkte vor Loeb (40) und Chicherit (26) 66 Punkte gesammelt. X-raid Mini JCW ist mit 50 Punkten Dritter und BAIC ORV mit 40 Punkten Vierter.

Leichtbau-Prototypen: Austin Jones macht das Ding

«Chaleco» López hatte die Dakar 2021 in T4 gewonnen, bevor er bei der Dakar 2022 den Einsatz in T3 erhöhte. Während der W2RC-Saison trotz des Ansturms seiner Red Bull-Teamkollegen Cristina Gutiérrez und Seth Quintero unantastbar, teilte der amtierende Weltmeister zu Beginn dieser Saison ihr Schicksal. Es war Austin Jones, sein eigener Teamkollege, der seine Leistung nach seinem Sieg in T4 im letzten Jahr mit dem Sieg bei der Dakar wiederholte.

In der vorläufigen Wertung der Kategorie kämpfen die fünf Crews von Red Bull Off-Road Junior USA by BFGoodrich und Red Bull Can-Am Factory um die ersten fünf Plätze. Jones liegt mit 83 Punkten vor Quintero mit 77. Wie im Vorjahr war der junge Amerikaner der erfolgreichste Punktejäger bei den Etappen (37 für Etappen gegenüber 40 für den zweiten Platz), genug, um in Schlagdistanz zu seinem Landsmann zu bleiben. «Chaleco» ist Dritter mit 54 Punkten, Cristina Vierter mit 52 und Mitch Guthrie Fünfter mit 51.