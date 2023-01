Jones siegt bei den Leichtbau-Prototypen

Es sind aufeinanderfolgende Dakar-Siege für Austin Jones und Beifahrer Gustavo Gugelmin. Nach dem letztjährigen Triumph in der T4-Klasse setzte das Duo seine Siegesserie diesmal in der T3-Kategorie fort.

Das von der BFGoodrich-Crew präsentierte Red Bull Off-Road Junior Team USA behielt in seinem Can-Am Maverick eine geduldige Herangehensweise bei und das zahlte sich für das Duo aus. Jones: «Wir haben versucht, so konstant wie möglich zu bleiben. Jetzt haben wir einen weiteren Sieg eingefahren. Siege hintereinander bei der Dakar fühlen sich ziemlich gut an.»

Jones‘ Junior Team-Kollegen Seth Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz schlossen sich der Party auf dem Podium mit dem Ehrenrang an. Quintero: «Endlich alle Etappen der Dakar zu durchfahren, fühlt sich großartig an. Es sind nur noch 350 Tage bis zum nächsten, also werden wir daran arbeiten.»

Das T3-Podium auf dem dritten Gesamtrang komplettierten der zwischenzeitlich führende Guillaume De Mevius und Beifahrer François Cazalet in ihrem OT3. De Mevius. «Ich bin ein bisschen frustriert, wenn wir wissen, dass wir Dritter geworden sind, als der Sieg da war.»

Das Podium verpassten die Red Bull Can-Am Factory Team-Crews Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno und Chaleco López/Juan Pablo Latrach, die in der T3-Klasse Vierter bzw. Fünfter wurden.

Für Rokas Baciuška und Beifahrer Oriol Vidal gab es im T4-Rennen in der Schlussphase Herzschmerz. Das Paar des Red Bull Can-Am Factory Teams führte bis zur 14. Etappe, aber ein mechanisches Problem kostete sie den ersten Platz und sie mussten sich schließlich mit dem zweiten Gesamtrang zufrieden geben. Baciuška: «Wir hatten ein Problem im Auto und mussten 10 Minuten anhalten. Aus diesem Grund sind wir Zweiter und nicht Erster geworden.»