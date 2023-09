Alonso: «Dakar-Sieg hat höchste Priorität» 03.09.2023 - 14:19 Von Toni Hoffmann

© Speedweek Fernando Alonso 2020 bei der Rallye Dakar

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist genauso daran interessiert, die Rallye Dakar, deren Premiere er 2020 mit dem 13. Platz beendete, zu gewinnen wie an einem weiteren Formel-1-Titel.

Der Gewinn der Rallye Dakar hat für Fernando Alonso ebenso hohe Priorität wie der dritte Formel-1-Weltmeistertitel. Alonso, der derzeit mit Aston Martin auf dem dritten Platz der diesjährigen F1-Wertung liegt, hat seit 2006, als er Renault verließ und sich McLaren anschloss, keinen F1-Titel mehr gewonnen. Eine Reihe ungünstiger Karriereschritte und Beinaheunfälle, insbesondere bei Ferrari, führten dazu, dass seine Trophäenausbeute nicht ganz sein Talentniveau widerspiegelt.



Obwohl Alonso immer noch in der Formel 1 antritt, legte er 2019/20 eine zweijährige Pause ein, um andere Motorsportaktivitäten zu erkunden, und es gelang ihm, mit Toyota zweimal die 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen und sich den Titel in der Langstrecken-Weltmeisterschaft zu sichern.



Im Jahr 2020 nahm Alonso auch an der berühmtesten Marathon der Welt in einem Toyota Hilux teil und beeindruckte bei seiner Jungfernfahrt bei der Rallye Dakar, obwohl er auf dem 13. Platz landete. Seine Veranstaltung wurde durch zwei separate Stürze zunichte gemacht, aber er erreichte mit einer zweitschnellsten Zeit in einer Etappe ihren Höhepunkt. Alonso kehrte 2021 mit Alpine in die Formel 1 zurück und musste sein Dakar-Projekt nach hinten stellen. Aber nun verriet der 42-Jährige, dass die Dakar immer noch Teil seiner Pläne ist.



«Ich werde es noch einmal mit 99 % bei der Rallye Dakar versuchen», sagte Alonso gegenüber DirtFish. «Es ist nicht so, dass der dritte F1-Weltmeistertitel weniger Priorität hat, er ist eine Priorität, aber der Sieg bei der Dakar hat für mich auch eine hohe Priorität.»



Alonso weiter: «Vielleicht muss ich dieses Rennen acht, zehn Jahre lang versuchen, bis ich vielleicht eines Tages Glück habe und um den Sieg kämpfen kann, aber wenn ich in der Formel 1, im Langstreckenrennen und in Dakar gewinne, wird das für mich etwas Besonderes sein, als Fahrer und als Mensch. Solche Herausforderungen gehen mir im Moment durch den Kopf.»



Sollte Alonso die Dakar tatsächlich gewinnen, wäre er nicht der erste Formel-1-Fahrer, dem dies gelang, denn Jacky Ickx gewann die Veranstaltung bereits 1983 mit einem Mercedes 280 GE. Aber er würde der erste F1-Weltmeister werden, der die Rallye bezwingt.



Der Kalender der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft 2024 wurde beim vorletzten Saisonlauf in Argentinien bekannt gegeben und wird eine neu gestaltete grenzüberschreitende iberische Veranstaltung mit Etappen in Portugal und Spanien beinhalten. Der Rally-Raid Transibérico ersetzt die Sonora-Rallye in Mexiko und wird vom 2. bis 7. April die dritte Runde der Saison ausrichten. Der Transibérico, ein ehemaliger Lauf des FIA-Weltcups für Cross-Country-Rallyes, ist bekannt für seine schmalen und anspruchsvollen Landstrecken und wird die einzige europäische Veranstaltung im Jahr 2024 sein.



David Castera, Motorsportdirektor der Amaury Sport Organisation, die die W2RC und die Rallye Dakar organisiert, sagte: «Die dritte Saison der W2RC beginnt bereits im Januar 2024 Gestalt anzunehmen. Das stetige Wachstum dieser Kategorie in diesem Jahr zeigt, wie erfolgreich dieses Format geworden ist. In Anlehnung an seine Eröffnungskampagne wird das W2RC nach Europa reisen, dieses Mal zum BP Ultimate Rally-Raid Transibérico, einem geografisch näheren und kostengünstigeren Tor zum Sport für Teilnehmer, Teams und Fans von diesem Kontinent, der nach wie vor der führende Inkubator von ist. Diese neue Veranstaltung wird in mehrfacher Hinsicht Wirkung zeigen, da sie durch Portugal und Spanien führt, zwei Länder, die sich durch ihr Motorsport-Know-how und ihre Tradition auszeichnen. Dieses Mal wird der Kalender mehr denn je ein Hit bei Neulingen und Veteranen gleichermaßen sein.»



Der Rest des Kalenders bleibt unverändert, wobei die Rallye Dakar im Januar (5.-19.) beginnt, bevor es im Nahen Osten zur Abu Dhabi Challenge weitergeht. Nach dem Transibérico findet Anfang August die Desafio Ruta 40 in Argentinien statt, wobei die Saison vom 5. bis 11. November bei der Rallye Marokko endet.