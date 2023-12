Dacia-Clou: Rallye Dakar 2025 mit Loeb und Al-Attiyah 15.12.2023 - 09:38 Von Toni Hoffmann

© Renault-LAT Sébastien Loeb. Cristona Gutierrez Herrero, Nasser Al-Attisah

Dacia will es beim Einstieg in die Rallye Dakar 2025 wissen. Neben Sébastien Loeb hat die rumänische Renault-Tochter für die Off-Road-Premiere auch den fünffachen Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah unter Vertrag genommen.

Dacia wird im Jahr 2025 ein echtes Dream-Team haben: Nach Sébastien Loeb ist Nasser Al-Attiyah, der amtierende W2RC-Champion, für die Dakar-Premiere von Dacia verpflichtet worden. Können wir bei Rally-Raid eine schönere Aufstellung als diese zusammenstellen? Am Dienstag hat Dacia die Anwesenheit von Nasser Al-Attiyah in seinen Reihen ab der Saison 2025 für die Dakar und die World Rally-Raid Championship (W2RC) offiziell bekannt gegeben. Der amtierende Meister der Disziplin, der Ende 2023 Toyota verließ, um zu Prodrive zu wechseln, wird daher den Marathon-Kader von Dacia neben Sébastien Loeb und Cristina Gutiérrez Herrero ergänzen.



Stets begleitet von seinem Beifahrer Matthieu Baumel wird Nasser Al-Attiyah, 52 Jahre alt und fünffacher Sieger der Dakar, ab den für 2024 geplanten Testphasen offiziell mit der Marke an den Start gehen. Die drei Crews werden einen Prototyp der Marke auf den Pisten der Rallye Marokko im nächsten Jahr unter Verwendung von synthetischem Kraftstoff testen.



«Ich bin so glücklich, Teil der Dacia-Familie zu sein», erklärte Nasser Al-Attiyah mit einem Schuss Werbung. «Es ist eine wunderschöne Marke, ich sehe sie auf der ganzen Welt. Ich möchte für diesen Hersteller in meiner Region, im Nahen Osten, arbeiten. Ich werde versuchen mein Bestes zu geben. Es ist eine großartige Gelegenheit, mit Dacia an der Dakar teilzunehmen. Ich denke, es wird ein gutes Team sein. Wir werden versuchen, im ersten Jahr mit diesem Dream-Team zu gewinnen. Ich habe großen Respekt vor Sébastien und Cristina, ich habe zu beiden einen guten Draht. »



Dacia wird sich am 30. Januar 2024 das Dakar-Programms vorstellen.