Stark: Al-Attiyah und Loeb 2024 bei Prodrive

Da hat Prodrive für die Rallye Dakar 2024 einen echten Clou gelandet: Der zweifache Rally-Raid-Champion Nasser Al-Attiyah strebt mit dem WM-Zweiten Sébastien Loeb als Teamkollegen den sechsten Dakar-Sieg an.

Der fünffache Rallye-Dakar-Gewinner Nasser Al-Attiyah wird die Ausgabe 2024 des härtesten Offroad-Rallye-Rennens der Welt in einem Prodrive Hunter antreten, wenn das Rallye im nächsten Januar weider Saudi-Arabien gestartet wird. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der Katarer zu einer der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten der Rallye entwickelt und sein 20. Auftritt bei der Rallye Dakar, die er in diesem Jahr zum fünften Mal gewonnen hat, steht kurz bevor. Der Wechsel von Al-Attiyah zu Prodrive nach fünf Jahren bei Toyota-Jahren war zu erwarten.

Der erste Dakar-Sieg von Al-Attiyas erster Sieg kam 2011 und es folgte zwei weitere Siege in Südamerika (2015 und 2019) sowie die Volltreffer in den Jahren 2022 und 2023, als die Dakar in den Nahen Osten verlegt wurde. Der 52-Jährige hat nicht nur die Chance, drei Siege in Folge zu erzielen, sondern wird auch versuchen, den Prodrive Hunter zum vierten verschiedenen Auto zu machen, das er bei der Rallye zum Sieg gefahren ist.

Er erklärte: «Der Prodrive Hunter ist ein sensationelles Auto. Ich denke, nach bereits drei Einsätzen bei der Rallye Dakar und zwei zweiten Plätzen ist es jetzt an der Zeit, dass dieses Auto die Dakar gewinnt. Ich möchte Teil der Dakar-Geschichte werden. Der beste Weg, das zu erreichen, ist, mit vier verschiedenen Marken zu gewinnen.»

Mit Al-Attiyah war Co-Pilot Mathieu Baumel bei seinen letzten vier Siegen dabei auf dem Beifahrersitz, wobei das Verständnis des Duos füreinander zeitweise telepathisch wirkte, wenn der Franzose das Roadbook liest und Al-Attiyah über die Dünen rast. Der Erfolg des Paares beschränkte sich nicht nur auf die Dakar, denn sie sind auch Gewinner der Fahrer- und Beifahrertitel der FIA-Rallye-Raid-Weltmeisterschaft 2022 und 2023.

Der Wechsel von Al-Attiyah zu Prodrive setzt die Philosophie des Teams fort, die besten Fahrer der Welt mit einem der fortschrittlichsten Cross-Country-Rallyeautos aller Zeiten zusammenzubringen. Der Prodrive Hunter wurde entwickelt, um jedes Gelände mit hoher Geschwindigkeit zu durchqueren, von steinigen Straßen bis hin zu offener Wüste, Sanddünen und Gebirgspässen, während er außerdem mit einem neuen nachhaltigen Kraftstoff – Prodrive EcoPower – angetrieben wird, der seine Kohlenstoffemissionen um 80 Prozent reduziert den Klimawandel bekämpfen.

Sein neuer Teamkollege, der neunfache Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb, der bei den letzten beiden Auflagen hinter Al-Attiyah Zweiter wurde, teilt sich das Prodrive-Fahrerlager mit Al-Attiyah in den Biwaks der Dakar 2024.

Al-Attiyah fügte hinzu: «Dies ist das erste Mal, dass ich Teamkollege von Sébastien Loeb bei der Dakar sein werde, aber ich kenne ihn bereits sehr gut. Er ist wirklich ein großartiger Fahrer und die Geschwindigkeit, die er bei der Dakar gezeigt hat. Die Dakar in den letzten zwei Jahren war unglaublich. Ich hoffe, dass einer von uns die Dakar im Jahr 2024 gewinnen kann.»

Die fünfte Ausgabe der Dakar in Saudi-Arabien beginnt am 5. Januar 2024 mit einer Renndistanz von 5.000 Kilometern, verteilt auf 12 gezeitete Sonderprüfungen, von der tausend Jahre alten Stadt Al Ula aus durch das Land in Richtung des Empty Quarter und endet in Yanbu an der Küste des Roten Meeres, wo die Teilnehmer hoffentlich am 19. Januar die Zielflagge wehen sehen werden.

Neben Rallye-Siegen auf der ganzen Welt ist Al-Attiyah der einzige Dakar-Fahrer mit einer olympischen Medaille, nachdem er beim Tontaubenschießen der Männer in London 2012 eine Bronzemedaille für Katar gewonnen hat. Er verriet: «2024 sieht nach einem besonderen Jahr aus. Ich habe nicht nur die Chance, an meinen siebten Olympischen Spielen teilzunehmen, sondern habe auch die Chance, die Dakar mit einem vierten anderen Hersteller zu gewinnen.»