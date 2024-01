Ausstieg von Al-Attiyah, nicht gerade gentlemanlike 17.01.2024 - 17:20 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Nasser Al-Attiyah vor seinem Prodrive Hunter

Der fünffache Sieger Nasser Al-Attiyah aus Katar hat seine 20. Rallye Dakar auf seine Art beendet und ist nach einigen mechanischen Problemen am Prodrive Hunter aus dem Wettbewerb ausgestiegen.

Die Bombe schlug am Dienstagabend ein, wurde aber erst offiziell, als die Rennleitung in den frühen Morgenstunden einen Brief erhielt: Nasser Al-Attiyah, der fünfmalige Gewinner und Vorjahressieger, würde nicht am Start der zehnten Prüfung stehen.



Das letzte Mal, dass dies passiert ist, war die vierte Etappe der Dakar 2017, also vor 86 Wertungsprüfungen. Dies ist Al Attiyahs siebter vorzeitiger Ausstieg bei zwanzig Dakar-Starts. Diesmal war die Ursache eine Reihe von mechanischen Problemen, die seinen Hunter zwei Tage hintereinander quälten.



Der Etappensieg zu Beginn des Rennens bedeutet jedoch, dass er nicht mit leeren Händen nach Hause geht, was ihm seit 2007 nicht mehr der Fall war. Er hat nun die Prodrive-Mannschaft im Stich gelassen, wo er in den kommenden beiden Etappen ein unschätzbarer Helfer für Sébastien Loeb hätte sein können, insbesondere bei Reifenpannen.