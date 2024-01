VIDEO: In the Dust Episode 5

Nur auf der Rallye Dakar: Cristina Gutierrez, schnellste Frau in der Wüste, und Motorrad-Rookie Tobias Ebster erzählen hautnah, sympathisch und unverblümt, was Teilnehmer auf der Dakar erwartet

Abenteuer-Freunde aufgepasst: „In the Dust“ ist eine Video-Serie, die direkt während der Dakar in der Wüste von Saudi Arabien produziert wird. In einem eigens im Biwak aufgebauten Studio empfangen in dieser Folge Moderatorin Nicola Hume und Kommentatoren-Legende Rob Warner Rob Warner die beiden Youngsters Cristina Gutiérrez und Tobias Ebster, die nach der 48-Stunden-Episode völlig selbstverständlich von Dingen erzählten, die es so wohl nur auf der Dakar gibt: Dosenfutter, das die Sonne vorgegart hat. Schlafen ohne Matratze. Bremsen im weichen Sand, um auf den riesigen Dünen bergab das Geschwindigkeitslimit von 160 km/h nicht zu überschreiten. Metergenaue Navigation in einer Wüste, drei Mal so groß wie Spanien. Übervolle Sternenhimmel, wie man sie nur in der Dunkelheit absoluter Einsamkeit findet. Superstars, die beim Aufbau des Zelts scheitern und zum Ausgleich Feuer machen.

Wer einen echten Eindruck davon erhalten will, was Teilnehmer bei der härtesten Wüstenrallye der Welt erwartet: Diese 30 Minuten sind Pflicht für jeden Offroad-Liebhaber.