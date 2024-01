Etappe 8: Audi brilliert, Tagessieg und Führung

Es war ein denkwürdiger Tag für das Team Audi Sport, da auf der achten Etappe drei Autos unter den ersten vier Tagesplätzen landeten. Mattias Ekström und Stéphane Peterhansel folgte der Audi RS Q e-tron von Carlos Sainz.

Der Spanier konnte seinen Gesamtvorsprung an der Spitze der Ultimate-Klasse auf der 458 Kilometer langen Wertungsprüfung zwischen Al Duwadimi und Ha’il um mehr als fünf Minuten ausbauen. «Ich denke, ich habe noch einen langen Weg vor mir und es liegen noch lange Etappen vor uns. Man sieht, wie leicht es ist, bei diesem Rennen fünf oder zehn Minuten zu verlieren. Aufgrund der Navigation, Reifenpannen usw. ist es sehr stressig. Aber heute war alles gut», sagte der dreifache Sieger Sainz.

Sainz weiß, dass er ein Ziel im Rücken hat, das Sébastien Loeb ihm gesetzt hat. Der Prodrive-Hunter-Pilot war wieder einmal darauf aus, seinen spanischen Rivalen zu überholen, aber es war der Franzose, der am Ende 5:47 Minuten kassierte und dennoch Zweiter in der Gesamtwertung blieb. «Ich habe die ganze Etappe über wirklich Druck gemacht, aber wir haben einen Navigationsfehler gemacht und etwa zehn Minuten verloren, also haben wir wieder ziemlich viel Zeit auf Carlos verloren», erklärte der Vorjahreszweite Sébastien Loeb

Den dritten Platz in der Gesamtwertung der Ultimate-Klasse behauptete Lucas Moraes von Toyota Gazoo Racing. Der Brasilianer erzielte bei seinem letzten Dakar-Debüt einen Podiumsplatz und ist in einer guten Ausgangslage, diesen Erfolg dieses Jahr zu wiederholen. «Es ist ein tolles Gefühl, hier mit diesen Legenden zu fahren, und wir müssen weiter kämpfen», führte Lucas Moraes an.

Der Rookie der ultimativen Klasse, Guillaume de Mévius, liegt im Toyota Hilux eine halbe Stunde hinter Moraes auf dem vierten Gesamtrang, während der Dakar-Sieger von 2009, Giniel de Villiers, ebenfalls Toyota, weitere zehn Minuten zurück auf dem fünften Platz liegt. «Wir nähern uns jetzt dem Ende des Rennens und können beginnen, die Tage zu zählen. Heute war ein guter Tag. Wir hatten keine Probleme mit dem Auto, keine Reifenschäden und keine Navigationsprobleme», gestand Guillaume de Mevius.

Die 21-jährige Seth Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz wurden im Verkehr aufgehalten, als sie auf dem Weg nach Ha’il ihren ersten Etappensieg in der Ultimate-Klasse anstrebten, während Laia Sanz ihre Position in den Top 20 der Gesamtwertung weiter festigte. «Heute sind wir stark gestartet und haben schon bald die Autos eingeholt. Wir blieben hinter einem Auto stecken, das uns sechs Minuten abgenommen hatte. Das war frustrierend, denn wir wollten heute den Etappensieg holen», berichtete Quintero.

Es war ein weiterer langer Tag bei der Dakar für Titelverteidiger Nasser Al-Atiyah, als er die Etappe wegen eines Motorschadens 400 Kilometer vor Schluss verließ.

Es war ein weiterer Tag, an dem sich der Spitzenreiter der Challenger-Klasse, Mitch Guthrie Jr., in seinem Taurus T3 Max um seine Rallye kümmerte. Der zweite Platz auf der Etappe reichte aus, um seinen Gesamtvorsprung um 27 Sekunden zu vergrößern, eine Zeit, die sich am Ende immer noch als unbezahlbar erweisen könnte. «Da wir nun die Gesamtwertung anführen, ist es unser Ziel, jeden Tag sauber ins Ziel zu kommen. Es ist schwierig, weil man nicht ganz sicher ist, wie schnell man fahren soll, aber die Idee ist, unseren Vorsprung weiter auszubauen, wenn wir können», so Mitch Guthrie Jr.

Cristina Gutiérrez blieb die Zweitschnellste in der Challenger-Klasse, ebenfalls am Steuer einer Taurus-Maschine. Der Abstand zwischen Guthrie Jr. und Gutiérrez beträgt jetzt 34 Minuten und 03 Minuten, wobei noch vier Etappen zu fahren sind. «Das Wichtigste ist, auf den kommenden vier Etappen konsequent zu sein und keine Fehler zu machen. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich zu fahren», sagte Cristina Gutiérrez.

Chaleco López gewann die Challenger-Klasse (ehemals T3) bei der Dakar in den Jahren 2021 und 2022. Der Chilene liegt derzeit auf dem dritten Gesamtrang und wird an den letzten Tagen der Rallye sowohl Guthrie Jr. als auch Gutiérrez über die Schulter schauen. «Heute war ein besserer Tag für uns. Unsere Geschwindigkeit in den Dünen war gut. Es war wieder ein harter Tag, aber wir sind mit dem Verlauf zufrieden», meinte López. (Red Bull)

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 8. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Ekström/Bergqvist (S), Audi 3:16:15 2 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 3:45 3 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 4:10 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 6:13 5 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 8:52 6 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:41 7 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 10:51 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 11:11 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 11:18 10 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 12:00