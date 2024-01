VIDEO: In the Dust - Episode 6

Bewegen sich Dünen eigentlich? Wie lange kann man am Stück reden? Wie bleibt man einen ganzen Tag lang fehlerfrei? Faszinierende Antworten auf Navigations-Fragen in der Wüste gibt diese Episode der Video-Serie.

Man kann die Leistung der Beifahrer oder „Navigatoren“, wie sich sich selbst lieber bezeichnen, gar nicht hoch genug bewerten. Täglich ein paar hundert Einträge im Roadbook zu verarbeiten, sich in einer Umgebung nahezu ohne optische Anhaltspunkte zu orientieren, den ganzen Tag lang durchgeschüttelt zu werden ohne seekrank zu werden, Hitze zu ertragen und bei technischen Problemen den Mechaniker spielen zu müssen: Kaum ein Job ist so schwierig und unbelohnt wie jeder des Mannes auf dem Beifahrersitz.

In dieser Episode von „In the Dust“, vor Ort gedreht in den Biwaks der Rallye Dakar in Saudi-Arabien, treffen Moderatorin Nicola Hume und Kommentatoren-Legende Rob Warner das Duo Lucas Moraes (Brasilien) und seinen spanischen Co. Armand Monléon, die mit ihrem Toyota Hilux aktuell auf Platz 3 der Gesamtwertung liegen, sie werfen einen Blick in das Navi-Headquarter des Organisators A.S.O und erleben dort live die Ortung eines verunfallten Teilnehmers – Hubschrauber-Einsatz inklusive.

Jordi Viladoms erklärt, wie er die Roadbooks für die Teilnehmer erstellt und sicherstellt, dass die Informationen, die er gesammelt hat, auch dann noch stimmen, wenn die Teilnehmer der Dakar Wochen später drüberbrettern. Zu guter Letzt spendet uns Mathieu Baumel, der an der Seite von Nasser Al-Attiyah die Dakar Rally bereits vier Mal gewonnen hat, Trost: „Es ist völlig unmöglich, einen ganzen Tag lang fehlerfrei zu bleiben.“

Spannende, noch nicht erzählte Einsichten selbst für vermeintliche Insider und 30 gut investierte Minuten für jeden Rennsport-Fan!