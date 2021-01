Startschuss zur Rallye Dakar 2021: Prolog am Samstag 01.01.2021 - 17:19 Von Tim Althof

Dakar Moto © A.S.O/F.Gooden Ricky Brabec möchte seinen Dakar-Sieg in diesem Jahr wiederholen

Die härteste Rallye der Welt geht am Samstag in die nächste Runde. Nach 2020 gastiert die Rallye Dakar zum zweiten Mal in Saudi-Arabien, wo Veranstalter A.S.O. die gesamte Route auf den Kopf gestellt hat.