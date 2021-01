Dakar 2021: KTM absolviert erfolgreichen Shakedown

Das Red Bull KTM Werksteam absolvierte vor dem Start zur 43. Ausgabe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien den Shakedown-Test, um sicherzustellen, dass Mensch und Material für das Marathon-Event bereit sind.

Nachdem Ricky Brabec im letzten Jahr mit Honda die erste Ausgabe der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien gewann und KTM nach 18 siegreichen Jahren nicht auf dem höchsten Podestplatz landete, gehen die Österreicher 2021 aufs Ganze. Mit Toby Price, der die Rallye Dakar 2016 und 2019 gewann und 2020 als drittplatzierter der beste KTM-Pilot war, hat die Mannschaft von Team Manager Jordi Viladoms ein ganz heißes Eisen im Feuer.

Neben dem Australier starten, wie in den letzten Jahren, Sam Sunderland und Matthias Walkner. Sunderland gewann die härteste Rallye der Welt 2017, Matthias Walkner war 2018 der erste Österreicher, der in der Motorrad-Wertung siegreich sein konnte. Neben den drei erfahrenen Piloten startet der Australier Daniel Sanders 2021 erstmals bei der Dakar.

Am Silvestertag brachten sich die Fahrer in Saudi-Arabien in Form. Beim Shakedown ging es darum, das Material noch einmal auf Fehler und Probleme zu prüfen, bevor es am Samstag offiziell mit dem Prolog losgeht. KTM Rally Team Manager Jordi Viladoms zeigte sich vor dem Rallye-Start zufrieden: «Alles läuft nach Plan hier in Jeddah, obwohl es eine schwierige Aufgabe war, das gesamte Team durch die vielen Vorschriften und Tests zu bringen. Wir sind nun aber zu 100 Prozent startklar für das Rennen.»

«Der Shakedown war ziemlich positiv und obwohl wir die Streckenbedingungen nicht so vorgefunden haben, wie wir sie im Wettbewerb erwarten, waren alle Fahrer direkt sehr schnell und fühlten sich auf den Maschinen wohl», betonte der Spanier und fügte an: «Wir müssen nur noch die finalen bürokratischen und technischen Checks bestehen und dann können wir endlich Rennen fahren.»