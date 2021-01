Dakar 2021, Etappe 2: Großes Spektakel in den Dünen 03.01.2021 - 17:55 Von Tim Althof

Dakar Moto © A.S.O. Dünen © A.S.O. Die Dakar-Rallye taucht 2021 erstmals in die Dünen ein Zurück Weiter

Die Rallye Dakar 2021 führt über zwölf Etappen durch Saudi-Arabien. Nachdem die Teilnehmer am Sonntag auf größtenteils befestigtem Untergrund unterwegs waren, geht es am Montag erstmals in die Dünen.