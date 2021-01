Yamaha-Neuzugang Ross Branch (11.): «Eine Lehrstunde»

Die Yamaha-Werksmannschaft beendete die erste Etappe der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien geschlossen in den Top-20. Neuzugang Ross Branch beendete den Tag auf Platz 15.

Die Besten des Prologs vom Samstag, zählten alle zu den Verlierern auf der ersten Etappe der Dakar-Rallye 2021 in Saudi-Arabien. Die gewerteten elf Kilometer vom Samstag dienten zur Findung der Startaufstellung für den Sonntag. Ross Branch musste als Vierter auf die 277 Kilometer lange Wertungsprüfung von Jeddah nach Bisha und hatte deshalb wenige Anhaltspunkte in der Navigation. Dennoch reichte es am Ende für einen Top-15-Platz und weniger als zehn Minuten Rückstand auf Tagessieger Toby Price (KTM).

Branch, der im Vorjahr überraschend eine Etappe gewann, dockte für die 43. Ausgabe der Rallye Dakar im Yamaha-Werksteam an. «Die erste Etappe war wirklich schwierig. Aus Sicht der Navigation war es für mich einer der schwierigsten Tage die ich je bei einer Rallye erlebt habe», erklärte der 34-Jährige, betonte aber: «Es hat viel Spaß gemacht, ich habe den Tag sehr genossen.»

2020 wurde Ross Branch 21. in der Gesamtwertung der härtesten Rallye der Welt, 2019 landete er auf Platz 13 und war bester Rookie, damals noch in Südamerika. «Wir konnten die Honda-Piloten an der Spitze einfangen und es ist mir gelungen an ihnen dranzubleiben», strahlte der Yamaha-Pilot. «Man konnte deutlich sehen, dass wir alle Fehler bei der Navigation gemacht haben. Ich habe einfach versucht alles zu geben und es war eine große Herausforderung für uns Fünf an der Spitze. Es ist alles eine Lehrstunde.»

Neben dem Mann aus Botswana platzierten sich seine Yamaha-Teamkollegen in der Gesamtwertung nach Etappe 1 am Sonntag alle unter den ersten 20. Franco Caimi liegt als bester Fahrer der Blauen auf dem sechsten Platz, Branch übernachtet auf Platz 11, Top-Mann Adrien van Beveren ist 14. in der Gesamtwertung.

Rallye Dakar 2021 – Ergebnis Etappe 1 Pos Fahrer (Nation) Motorrad Zeit/Diff Strafe 1 T. Price (AUS) KTM 03:18:26 00:00:00 2 K. Benavides (ARG) Honda + 0:00:31 00:00:00 3 M. Walkner (AUT) KTM + 0:00:32 00:00:00 4 S. Sunderland (GBR) KTM + 0:02:03 00:00:00 5 L. Santolino (ESP) Sherco + 0:04:23 00:00:00 6 X. De Soultrait (FRA) Husqvarna + 0:04:35 00:00:00 7 F. Caimi (ARG) Yamaha + 0:04:48 00:00:00 8 S. Howes (USA) KTM + 0:05:25 00:00:00 9 L. Benavides (ARG) Husqvarna + 0:07:37 00:01:00 10 M. Michek (CZE) KTM + 0:08:10 00:00:00 11 O. Mena (ESP) KTM + 0:08:29 00:00:00 12 A. Short (USA) Yamaha + 0:08:50 00:00:00 13 A. Van Beveren (FRA) Yamaha + 0:09:35 00:00:00 14 S. Svitko (SVK) KTM + 0:09:39 00:00:00 15 R. Branch (BWA) Yamaha + 0:09:47 00:00:00 16 Ji. Cornejo (CHL) Honda + 0:12:24 00:00:00 17 J. Pedrero Garcia (ESP) KTM + 0:12:37 00:00:00 18 M. Giemza (POL) Husqvarna + 0:13:13 00:00:00 19 J. Mccanney (GBR) Yamaha + 0:14:44 00:00:00 20 P. Quintanilla (CHL) Husqvarna + 0:15:30 00:00:00 21 A. Tomiczek (POL) Husqvarna + 0:15:30 00:00:00 22 J. Barreda (ESP) Honda + 0:15:39 00:00:00 23 J. Rodrigues (PRT) Hero + 0:16:27 00:00:00 24 R. Brabec (USA) Honda + 0:18:32 00:00:00 25 D. Sanders (AUS) KTM + 0:19:51 00:07:00 26 T. Schareina (ESP) KTM + 0:25:06 00:00:00 27 R. Goncalves (PRT) Sherco + 0:26:41 00:00:00 28 J. Brabec (CZE) KTM + 0:27:10 00:00:00 29 S. Bühler (DEU) Hero + 0:31:54 00:00:00 30 M. Engel (CZE) KTM + 0:35:10 00:00:00 31 Hn. Koitha Veettil (IND) Sherco + 0:35:53 00:00:00 32 J. Betriu (ESP) KTM + 0:38:03 00:00:00 33 M. Burgess (AUS) KTM + 0:38:19 00:00:00 34 L. Sanz (ESP) GASGAS + 0:39:52 00:03:00 35 C. Chapeliere (FRA) KTM + 0:40:55 00:00:00 36 E. Gyenes (ROU) KTM + 0:41:54 00:00:00 37 D. Knight (GBR) Husqvarna + 0:43:34 00:00:00 38 M. Gerini (ITA) Husqvarna + 0:44:01 00:00:00 39 D. Pabiska (CZE) KTM + 0:45:42 00:00:00 40 A. Gelazninkas (LTU) KTM + 0:45:58 00:00:00 41 Z. Yakp (CHN) KTM + 0:47:03 00:00:00 42 B. Melot (FRA) KTM + 0:48:26 00:00:00 43 CS Santosh (IND) Hero + 0:49:55 00:00:00 44 R. Krejci (CZE) KTM + 0:50:55 00:00:00 45 X. Flick (FRA) Husqvarna + 0:51:38 00:00:00 46 L. Podmol (CZE) Husqvarna + 0:53:58 00:00:00 47 K. Dabrowski (POL) KTM + 0:54:37 00:00:00 48 P. Spierings (NLD) Husqvarna + 0:55:22 00:00:00 49 M. Doveze (FRA) KTM + 0:57:31 00:00:00 50 M. Calmet (ESP) KTM + 1:09:47 00:00:00 51 S. Marcic (SVN) Husqvarna + 1:10:09 00:00:00 52 M. Benko (SVK) KTM + 1:21:46 00:00:00 53 R. Lhotsky (CZE) Husqvarna + 1:24:44 00:00:00 54 C. Herbst (FRA) KTM + 1:26:14 00:00:00 55 M. Alghuneim (SAU) KTM + 1:26:16 00:00:00 56 A. Baratin (FRA) KTM + 1:26:43 00:00:00 57 S. Darques (FRA) Yamaha + 1:30:38 00:00:00 58 N. Hawker (GBR) Husqvarna + 1:31:59 00:00:00 59 G. Barthelemy (FRA) KTM + 1:34:19 00:00:00 60 F. Picco (ITA) Husqvarna + 1:34:25 00:00:00 61 M. Jaffar (KWT) KTM + 1:44:21 00:00:00 62 C. Zacchetti (ITA) KTM + 1:48:33 00:00:00 63 T. Interno (ITA) Beta + 1:49:14 00:00:00 64 A. Azinhais (PRT) KTM + 1:51:07 00:00:00 65 Jp. Guillen Rivera (MEX) KTM + 1:54:01 00:00:00 66 F. Barlerin (FRA) KTM + 2:01:30 00:00:00 67 S. Garcia (ESP) Yamaha + 2:04:58 00:00:00 68 Aj. Houlihan (AUS) KTM + 2:07:01 00:00:00 69 Z. Hongyi (CHN) KTM + 2:09:42 00:00:00 70 E. Vlcak (SVK) Husqvarna + 2:18:23 00:00:00 71 F. Catanese (ITA) Yamaha + 2:19:04 00:00:00 72 G. Stigliano (ITA) Yamaha + 2:19:07 00:00:00 73 L. Piolini (ITA) KTM + 2:20:05 00:00:00 74 O. Harmsen (NLD) KTM + 2:21:41 00:00:00 75 D. Cominardi (ITA) Honda + 2:26:05 00:00:00 76 E. Sanchez (ESP) KTM + 2:26:32 00:00:00 77 E. Mendez (ESP) KTM + 2:28:27 00:00:00 78 W. Roelants (BEL) Husqvarna + 2:31:26 00:00:00 79 J. Vega Puerta (ESP) Yamaha + 2:31:59 00:00:00 80 Smh. Farhan (BHR) Husqvarna + 2:44:19 00:00:00