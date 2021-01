Tagessieger Toby Price (KTM): «Müssen ruhig bleiben»

Für Red Bull KTM-Werksfahrer Toby Price begann das Abenteuer Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien bestmöglich. Der Australier sicherte sich auf der ersten Etappe am Sonntag die Bestzeit.

277 Kilometer Wertungsprüfung erwartete die Fahrer auf der ersten Etappe der Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien. Zuvor mussten die Teilnehmer am Samstag einen Prolog über elf Kilometer absolvieren, der über die Startreihenfolge für die Etappe am Sonntag entschied. Die Honda-Mannschaft, die mit Vorjahressieger Ricky Brabec und Joan Barreda am Samstag an der Spitze zu finden war, war nach Etappe 1 der große Verlierer, denn Brabec landete auf Platz 24 und verlor mehr als 18 Minuten.

Des einen Leid ist des anderen Freud: KTM trumpfte ordentlich auf und gewann mit Toby Price den ersten Tag dieser Rallye Dakar, Rang 3 sicherte sich Matthias Walkner, Sam Sunderland errang Platz 4. Price, der auch im Vorjahr der bestplatzierte KTM-Pilot war, blieb anschließend realistisch. «Es war erst die erste Etappe, aber die Navigation war heute wahrlich nicht einfach», sagte der 33-Jährige.

«Sieben Kilometer vor dem Ziel habe ich mich etwas verfahren und ich habe meine Zeit gebraucht, um zurück auf den Weg zu finden. Insgesamt war es ein sauberer Tag, wir hatten keinen Sturz und ich habe versucht, so gut es geht, auf das Bike aufzupassen. Auch meine Reifen sehen noch sehr gut aus», betonte Price, der die Gesamtwertung 23 Sekunden vor Honda-Pilot Kevin Benavides anführt. «Weil wir die Navigation erst kurz vor der Etappe erhalten, müssen wir noch konzentrierter sein und es fordert uns etwas mehr als vorher. Insgesamt war es ein guter Tag und ich habe nur kleine Fehler gemacht.»

Price gewann bereits zweimal die härteste Rallye der Welt (2016, 2019), sieht er sich nun als Top-Favorit? «Im Verlauf dieser Rallye werden wir noch viele Wechsel und Veränderungen sehen, wir müssen nur ruhig bleiben, weitermachen und dann wird es funktionieren», entgegnete der KTM-Pilot gelassen.

Rallye Dakar 2021 – Zwischenstand Etappe 1 Pos Fahrer (Nation) Motorrad Zeit/Diff Strafe 1 T. Price (AUS) KTM 03:18:26 00:00:00 2 K. Benavides (ARG) Honda + 0:00:31 00:00:00 3 M. Walkner (AUT) KTM + 0:00:32 00:00:00 4 S. Sunderland (GBR) KTM + 0:02:03 00:00:00 5 L. Santolino (ESP) Sherco + 0:04:23 00:00:00 6 X. De Soultrait (FRA) Husqvarna + 0:04:35 00:00:00 7 F. Caimi (ARG) Yamaha + 0:04:48 00:00:00 8 S. Howes (USA) KTM + 0:05:25 00:00:00 9 L. Benavides (ARG) Husqvarna + 0:06:37 00:00:00 10 M. Michek (CZE) KTM + 0:08:10 00:00:00 11 O. Mena (ESP) KTM + 0:08:29 00:00:00 12 A. Short (USA) Yamaha + 0:08:50 00:00:00 13 A. Van Beveren (FRA) Yamaha + 0:09:35 00:00:00 14 S. Svitko (SVK) KTM + 0:09:39 00:00:00 15 R. Branch (BWA) Yamaha + 0:09:47 00:00:00 16 JI. Cornejo (CHL) Honda + 0:12:24 00:00:00 17 J. Pedrero (ESP) KTM + 0:12:37 00:00:00 18 M. Giemza (POL) Husqvarna + 0:13:13 00:00:00 19 J. Mccanney (GBR) Yamaha + 0:14:44 00:00:00 20 P. Quintanilla (CHL) Husqvarna + 0:15:30 00:00:00 21 A. Tomiczek (POL) Husqvarna + 0:15:30 00:00:00 22 J. Barreda (ESP) Honda + 0:15:39 00:00:00 23 J. Rodrigues (PRT) Hero + 0:16:27 00:00:00 24 R. Brabec (USA) Honda + 0:18:32 00:00:00 25 D. Sanders (AUS) KTM + 0:19:51 00:07:00 26 T. Schareina (ESP) KTM + 0:25:06 00:00:00 27 R. Goncalves (PRT) Sherco + 0:26:41 00:00:00 28 J. Brabec (CZE) KTM + 0:27:10 00:00:00 29 S. Bühler (DEU) Hero + 0:31:54 00:00:00 30 M. Engel (CZE) KTM + 0:35:10 00:00:00 31 Hn. Koitha Veettil (IND) Sherco + 0:35:53 00:00:00 32 L. Sanz (ESP) GASGAS + 0:36:52 00:00:00 33 J. Betriu (ESP) KTM + 0:38:03 00:00:00 34 M. Burgess (AUS) KTM + 0:38:19 00:00:00 35 C. Chapeliere (FRA) KTM + 0:40:55 00:00:00 36 E. Gyenes (ROU) KTM + 0:41:54 00:00:00