Nach über 2 Stunden: Matthias Walkner fährt wieder

Die zweite Etappe der Rallye Dakar 2021 wurde für Matthias Walkner zum Desaster. Der Red Bull KTM-Pilot hetzt dem Feld mit einem Rückstand von über zwei Stunden hinterher.

Die zweite Etappe der Rallye Dakar 2021 führt über 622 km von Bisha nach Wadi Al Dawasir, davon 457 km als Wertungsprüfung. Für Matthias Walkner begann der Tag jedoch mit einer langen Reparatur seiner Red Bull KTM.

Kaum losgefahren musste der Österreicher mit einem technischen Problem an der Kupplung oder Getriebe anhalten. Das Problem war offenbar so schwerwiegend, dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken war. Der 29-Jährige, der es nicht einmal bis zum ersten Checkpoint schaffte, benötigte gut 2:15 Stunden um sein Motorrad wieder in Gang zu bringen und hetzt aktuell dem Feld als Schlusslicht hinterher.

Die Spitzengruppe hat bereits über 250 km zurückgelegt, Walkner ist etwa bei Kilometer 100. Durch diesen Zwischenfall wird der Österreicher in der Gesamtwertung massiv zurückfallen und wird seine Taktik für die Rallye Dakar 2021 komplett ändern.