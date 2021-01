Honda-Star Ricky Brabec: War Prolog-Sieg ein Fehler?

Als Vorjahressieger gewann Ricky Brabec den Prolog zur Rallye Dakar 2021. Nun muss der Honda-Pilot die erste Etappe am Sonntag eröffnen.

Als erster US-Amerikaner gewann Ricky Brabec 2020 die Rallye Dakar, gleichzeitig beendete der Honda-Pilot die Siegesserie von KTM (18 Siege in Folge) bei der härtesten Rallye der Welt. Nun ist der 29-Jährige der Gejagte und gab vielleicht deswegen bereits beim Prolog der diesjährigen Ausgabe kräftig Gas – als Sieger muss Brabec die erste Etappe am Sonntag eröffnen und hat keine Spuren, an denen er sich orientieren kann.

«Der Untergrund war wirklich gut, es hat ein paar Tage geregnet. Ich weiß aber nicht ob es klug war, den Prolog zu gewinnen. Ich habe es absolut nicht darauf angelegt», grübelte der Honda-Pilot. «Das Rennen ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht einmal richtig gestartet. Morgen gehen wir wieder raus und genießen und haben Spaß.»

Brabec verbrachte den Sommer in in den USA und trainierte regelmäßig in der Mojave-Wüste in Kalifornien.

«Es fühlt sich gut an, wieder hier in Saudi-Arabien zu sein. Es ist wie bei mir zu Hause», sagte Brabec weiter. «Wegen Covid-19 war die Vorbereitung anders als sonst, aber wir haben das gesamte Jahr gearbeitet. In meiner Heimat ist es ganz ähnlich wie hier. Ich konnte jederzeit mein Bike nehmen und trainieren.»

Honda führte sich im Prolog prächtig in die Dakar 2021 ein: Als Zweiter mit nur 6 sec Rückstand glänzte Teamkollege Jean Barreda, 20 sec verlor Kevin Benavides. Der vierte Werkspilot, José Ignacio Cornejo, büßte 50 sec ein.

Rallye Dakar 2021: Ergebnis Prolog