Kevin Benavides (2.): «Honda mal vorne, mal hinten»

Honda hat bei der Rallye Dakar 2021 vier starke Piloten am Start. Am aussichtsreichsten ist nach der dritten Etappe der Argentinier Kevin Benavides platziert.

Auf der zweiten Etappe der 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt zündeten Joan Barreda und Ricky Brabec ein wahres Feuerwerk ab und bescherten Honda einen Doppelsieg. Als erste Starter auf Etappe 3 gingen sie dann aber sang- und klanglos unter. Ein Schicksal, das am Mittwoch Kevin Benavides blühen könnte!

Der Argentinier ging nur als 24. in die dritte Etappe am Dienstag und hatte reichlich Spuren im weichen Wüstensand, denen er folgen konnte. Der 31-Jährige fuhr eine hohe Pace, der Etappensieg war möglich – mit 1:16 min Rückstand auf Toby Price (Red Bull KTM) wurde der Honda-Pilot Zweiter.

«Heute war ein schöner Tag. Ich bin weiter hinten gestartet, aber ich habe mich den ganzen Tag konzentriert und viel Druck gemacht. Ich denke, ich habe gute Arbeit geleistet», grinste Benavides. «Diese Dakar ist wirklich anders als zuvor. Einen Tag ist man hinten, den nächsten Tag ist man vorne. In diesem Jahr wird es sicher am Ende eine Frage der Strategie. Ich fühle mich super und stark auf dem Motorrad, also bin ich entspannt. Ich werden jeden Tag für sich in Angriff nehmen.»

In der Gesamtwertung rückte Benavides auf Platz 2 nach vorne. Auf den überraschenden Dakar-Leader Skyler Howes (KTM) fehlen ihm nur 33 sec.

Auch wenn sich die dritte Etappe für Barreda (+ 9 min), Jose Cornejo (+ 9 min) und Vorjahressieger Brabeck (+12 min) wie eine Niederlage anfühlen wird, sind auch diese drei Honda-Piloten in der Gesamtwertung gut dabei.