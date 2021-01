Dakar 2021, Etappe 3: Sensation – KTM-Privatier führt

Auf der dritten Etappe der Rallye Dakar drehte Red Bull KTM-Ass Toby Price den Spieß wieder um und holte sich einen weiteren Tagessieg. Für die Führung in der Gesamtwertung reichte es für den Australier aber nicht.

Die Navigation sollte bei der Rallye Dakar 2021 ein größeres Gewicht bekommen, und mit diesem Versprechen hat Veranstalter A.S.O. nicht untertrieben. Auf der dritten Etappe hat sich bestätigt, dass die ersten Starter deutlich langsamer vorankommen als ihre Verfolger.

Das war grundsätzlich schon immer so, aber eben nicht so deutlich: Auf Etappe 1 verlor Ricky Brabec (Honda) 18 min auf den Sieger, auf Etappe 2 büßte Toby Price sogar 32 min ein und am dritten Renntag war es Joan Barreda (Honda), der 25 min länger brauchte.

Um den Sieg auf der dritten Etappe, die über 403 km durch die die größte Sandwüste der Erde führte, kämpften Kevin Benavides (Honda) sowie die Red Bull KTM-Piloten Toby Price und Matthias Walkner. Alle drei hatten viele Spuren im Sand, denen sie folgen konnten. Die meiste Zeit lagen die Top-3 innerhalb nur 2 Minuten. Mal lag Benavides vorne, mal Price. Über seinen 13. Etappensieg bei einer Dakar jubelte am Ende der Australier, sein Vorsprung von 1:16 min bzw. 2:36 min auf Benavides/Walkner ist hinsichtlich der Gesamtwertung unerheblich.

Von den frühen Startern konnten Jose Cornejo (+ 13 min/Honda) und Adrien Van Beveren (+ 16 min/Yamaha) den Schaden in Grenzen halten halten.

Sherco erreichte mit Jorge Goncalves (+ 12 min) ein Highlight. Der Portugiese ist übrigens Rookie und nicht verwandt mit dem 2020 tödlich verunglückten Paulo Goncalves.

Einen starken Tag erwischte Oriol Mena von Neueinsteiger Rieju; zum Einsatz kommen jedoch noch die bewährten Motorräder aus Mattighofen. Der Spanier kam mit 15 min Rückstand ins Ziel.

In der Gesamtwertung änderte sich entsprechend das gesamte Bild. Neuer Dakar-Leader nach der dritten Etappe ist mit Skyler Howes überraschend ein Privatier. Der US-Amerikaner im Team BAS Dakar verlor auf Etappe 3 lediglich sechs Minuten und führt nun im 33 sec vor Benavides. Es folgen Xavier del Soutrait (Husqvarna) und Price.

Die beste Yamaha im Feld pilotiert Ross Branch. Aber auch die Honda-Stars Ricky Brabec (+21 min) und Joan Barreda (+24 min) haben in der Gesamtwertung mit 9 bzw. 12 Minuten Rückstand noch alle Chancen.