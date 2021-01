KTM-Pilot Toby Price: «Es war schon immer schwierig»

Toby Price musste am Montag als Erster in die Dünen

Das Red Bull KTM-Team wurde auf der zweiten Etappe der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien stark gebeutelt. Toby Price zählte zu den Verlierern des Tages, er ist in der Gesamtwertung deutlich zurückgefallen.

Matthias Walkner musste am Montag auf der zweiten Etappe der Dakar-Rallye 2021 in Saudi-Arabien gleich zu Beginn einen herben Rückschlag hinnehmen. Der KTM-Pilot verlor durch ein technisches Problem an seinem Bike über zwei Stunden, was seine Erfolgschance stark minimierte. Teamkollege Toby Price begann die Etappe von Bisha nach Wadi Ad-Dawasir nach seinem Sieg vom Vortag als Erster, doch der Australier verlor viel Zeit und rutschte in der Gesamtwertung auf Platz 16 ab.

Auf Tagessieger Joan Barreda Bort (Honda) verlor Price 32 Minuten, in der Gesamtwertung fehlen ihm mehr als 17 Minuten auf den Spanier. «Zusammengefasst, bin ich mit dem Tag zufrieden. Es war schon immer schwierig als Erster in eine Etappe zu starten, aber ich glaube in diesem Jahr wird es an jedem Tag noch deutlicher», betonte der 33-Jährige. «Die ersten 100 Kilometer verliefen gut, dann überholte mich Kevin Benavides und ich folgte ihm etwa 150 Kilometer, bis er einen Fehler machte. Dadurch war ich wieder in Führung auf der Strecke unterwegs.»

«Zu seinem späteren Zeitpunkt hatte ich ein kleines Problem beim Tanken, weshalb ich etwas Zeit verloren habe. Wir wurden heute von den hinteren Fahrern überrannt, aber das hatten wir erwartet», gab der zweimalige Dakar-Sieger zu und fügte an: «Hoffentlich kann ich die Zeit am Dienstag in den Dünen wieder gut machen.»



Während Walkner in der Rallye-Wertung nach dem zweiten Tag auf Platz 46 (+ 2:13:37 Stunden) geführt wird, liegt Teamkollege Sam Sunderland nach Platz 17 am Montag auf Gesamtrang 12 (+12:50 min). Der vierte KTM-Fahrer, Daniel Sanders, bewältigte die 457 km lange Wertungsprüfung bravourös. Der Dakar-Neuling verlor auf der Etappe als Neunter 16 min auf Barreda Bort, in der Gesamtwertung belegt der Australier Position 18.

«Am Anfang war ich sehr stark unterwegs, doch leider habe ich gegen Ende der Wertungsprüfung eine Markierung in meinem Roadbook übersehen und dadurch zehn Minuten verloren», ärgerte sich Sanders. «Es gehört zum Lernprozess hinzu und immerhin habe ich eine gute Startposition für die nächste Etappe.»