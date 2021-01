Matthias Walkner (KTM): «Ich bin total enttäuscht»

Der österreichische Red Bull-KTM-Werksfahrer Matthias Walkner spricht über das Desaster auf dem zweiten Teilstück der Dakar-Rallye am Montag.

Red Bull-KTM-Star Matthias Walkner erlebte am Montag bei der Dakar eine Desaster. Der Salzburger Sieger von 2018 büßte wegen Kupplungsproblemen nach einem Sturz zwei Stunden auf die Spitze ein. Natürlich bin ich total enttäuscht über den heutigen Tag», schildert der 34-Jährige. «Wenn ich daran denke, wie viel an Vorbereitung und Training ich in diese Rallye gesteckt habe... Es waren so viele Monate, die ich investiert habe und dann plötzlich sind alle Chancen auf das Podium weg. Aber das ist die Dakar – sie hat eigene Gesetze.»

Walkner belegt vor dem dritten Teilstück mit 2:13 Stunden den 46. Rang. «Nach 45 Kilometern habe ich auf einer Düne gestoppt und gemerkt, dass ich ein Problem mit der Kupplung habe. Ich habe dann versucht, das Problem zu beheben, aber es ist nicht gelungen. Es war aber ohne einen neuen Kupplungsdeckel nicht möglich. Ich habe versucht, einige Fahrer aufzuhalten und um Hilfe zu fragen.»

Diese Zeit wurde für Walkner dann zur Geduldsprobe: «Es waren so viele Fahrer, die angehalten haben. Ich glaube, es war einer der letzten Fahrer, ein sehr freundlicher Inder, der mir dann geholfen hat. Zwei Stunden und 20 Minuten später konnte ich ohne der Kupplung wieder weiterfahren. Aber ich habe es bis ins Ziel geschafft. Es war dann sogar noch recht nett und ich habe das Fahren genossen.»

Walkner weiß: «Der Kampf um das Podium ist dahin und das macht mich schon ein wenig traurig. Aber wir werden jetzt versuchen herauszufinden, was exakt mit der Kupplung los war und was der Grund für diesen unüblichen Defekt war. Ich werde jetzt einfach von Tag zu Tag weiterschauen.»