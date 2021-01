Erstaunlich: Rookie Daniel Sanders bester KTM-Pilot

Als bester KTM-Pilot beendete Daniel Sanders die vierte Etappe der Rallye Dakar 2021. Der Rookie liefert bisher eine beeindruckende Leistung ab und liegt auch in der Gesamtwertung aussichtsreich im Rennen.

Als Siebter von Etappe 3 war Daniel Sanders am vierten Renntag der Dakar 2021 einer der ersten Piloten, die am Mittwoch die Route eröffnen mussten. Und von den gestrigen Top-15 war der Australier auf der heutigen vierten Etappe der Beste – dabei ist es die erste Dakar-Teilnahme für der 26-Jährigen.

Sanders, der auch bester KTM-Pilot war, kam nach 2:52 Stunden und 337 km als Dritter im Ziel an, nur sechs Minuten hinter Etappensieger Joan Barreda (Honda).

«Es war heute ein guter Tag für mich. Ich habe stark angefangen und versucht, mich so gut es ging auf das Roadbook zu konzentrieren», berichtete Sanders. «Dann hatte ich einen ordentlichen Sturz in den Dünen. Ich habe dabei aufgepasst, dass ich mir nicht wieder die Schulter verletzte – vor ein paar Wochen war mir sie bei einem ähnlichen Ausrutscher luxiert. Es ist ein gutes Gefühl, ein starkes Ergebnis einzufahren. Mir sind ansonsten nur ein paar kleinere Fehler passiert. Am Ende der Etappe gab es einige Schluchten. Ich habe dort zwar eine Minute verloren, als ich einen Wegpunkt suchte, insgesamt lief es aber gut.»

Obwohl Matthias Walkner nach einem Kupplungsschaden auf der zweiten Etappe keine Hoffnung auf den Gesamtsieg haben kann, hat Red Bull KTM immer noch drei aussichtsreiche Piloten im Rennen. Neben Sam Sunderland und Toby Price, die jeweils sieben Minuten zurückliegen, ist Sanders als bester Rookie mit 14 Minuten Rückstand noch nicht abgeschlagen.