Dakar, Etappe 4: Vorsicht, Flüchtigkeitsfehler drohen

Nach dem Rundkurs am Dienstag folgt auf der vierten Etappe der Dakar-Rallye 2021 in Saudi-Arabien die längste Etappe dieser Ausgabe. Trotz der Länge scheint die Prüfung nicht die größte Herausforderung zu sein.

Die Rallye Dakar gilt als härteste Rallye der Welt, es ist eines der letzten großen Abenteuer auf diesem Planeten und das Event fordert stets große Konzentration. Am Dienstag erreichten die Teilnehmer das Leere Viertel, die größte Sandwüste der Welt, eines der gefährlichsten Gebiete der Welt.

Die vierte Etappe am Mittwoch führt die Fahrer vom Biwak in Wadi Ad-Dawasir Richtung Osten nach Riad. Riad ist die Hauptstadt des Königreich Saudi-Arabien und gleichzeitig die Dakar-Zentrale in diesem Jahr. Von hier aus wird die gesamte Rallye organisatorisch verfolgt und kontrolliert. Die Metropole ist mit 6,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes, in den letzten 30 Jahren hat sich die Einwohnerzahl verdreifacht.

Zerschmetternde 813 Kilometer müssen die Piloten auf dieser Etappe unter die Räder nehmen, davon sind allerdings nur 337 km Speziale (65 Prozent Sand, 31 Prozent Schotter). Der Veranstalter A.S.O. bezeichnet diese Route als Verbindung und geht davon aus, dass die Teilnehmer nicht an ihre Grenzen kommen werden. Obwohl die kurvenreiche Strecke keine Ruhepausen verspricht, liegt der Fokus darauf, Spaß zu haben. Es gilt jedoch konzentriert zu bleiben und Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden.

