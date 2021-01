Dakar 2021: Was Laia Sanz (GASGAS) glücklich stimmt

Laia Sanz bestreitet in diesem Jahr ihre insgesamt elfte Rallye Dakar, nach der dritten Etappe in Saudi-Arabien steht die GASGAS-Pilotin jedoch nur auf Gesamtrang 29. Warum sie trotzdem zufrieden ist.

Sie gilt als schnellste Rallye-Pilotin auf einem Motorrad und zu gleich ist sie die Konstanz in Person. Bei all ihren bisherigen Teilnahmen an der Dakar-Rallye sah Laia Sanz auch die Zielflagge. Ihr bisher bestes Ergebnis stammt aus dem Jahr 2015, als sie den hervorragenden neunten Platz für sich beanspruchte. In diesem Jahr ist die GASGAS-Einzelkämpferin allerdings weit von den Top-10 entfernt.

Mit mehr als einer Stunde Rückstand auf Spitzenreiter Skyler Howes (KTM) liegt die 35-Jährige nach der dritten von zwölf Etappen bei der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien auf dem 29. Platz der Gesamtwertung. Sanz ist trotzdem mit ihrer bisherigen Leistung zufrieden, denn sie weiß, dass es noch ein sehr langer Weg bis zum Ziel in Jeddah ist. Bisher blieb die Spanierin verschont von größeren Problemen.

«Wie bereits am Montag war es ein guter Tag für mich. Ich habe einen starken Rhythmus gefunden und habe keine Fehler gemacht, worüber ich sehr glücklich bin», strahlte sie. «Es ist mein Ziel, große Fehler zu vermeiden und konstant zu sein. Wir sind erst wenige Tage unterwegs und es liegen noch viele anspruchsvolle Tage vor uns, deshalb ist es wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu gehen.»

Laia Sanz, die in den letzten zehn Jahren nicht nur die Zielflagge der härtesten Rallye der Welt sah, sondern auch jedes Mal die schnellste Frau war, kennt die Gefahren der Marathon-Rallye. «Diese Etappe war sehr schnell und zum Glück hat alles funktioniert. Am Mittwoch folgt ein weiterer langer Tag auf dem Motorrad, mein Plan wird es also erneut sein, keine Fehler zu machen und ein solides Tempo zu fahren.»