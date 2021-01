Matthias Walkner (KTM): «Hände wie Schraubzwingen»

Durch sein technisches Problem auf Etappe 2 kann Red Bull KTM-Pilot Matthias Walkner bei der diesjährigen Dakar befreit auffahren. Ein Navationsfehler am vierten Renntag verhinderte ein Top-Ergebnis des Österreichers.

Angesichts über zwei Stunden Rückstand in der Gesamtwertung geht es für Matthias Walkner bei der Rallye Dakar 2021 um nicht mehr viel. Etappensiege wären schön, im Fokus für den Österreicher liegt aber, einem seiner Red Bull KTM-Teamkollegen beim Dakar-Sieg zu unterstützen.

Am vierten Renntag der 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt war beides nicht möglich. Als Dritter in die vierte Etappe gestartet verfuhr sich der 34-Jährige. Den Großteil der Distanz legte Walkner gemeinsam mit KTM-Privatier Skyler Howes (USA) zurück. Nach 337 km stand ein Rückstand von 14 min auf dem Etappensieger zu Buche.

«Eine extrem schnelle Etappe – so sehr haben wir schon lange nicht gepusht», sagte Walkner im Ziel. «Leider hatte ich mich bei Kilometer 80 extrem verfahren. Ich habe auch nicht mehr zum Roadbook zurückgefunden, was mich wohl so 15 Minuten gekostet hat. Ich war etwas angepisst als ich beim Nachtanken mitbekam, wie viel Zeit ich verloren hatte.»

«Danach sind Skyler Howes und ich ein gewaltiges Tempo gefahren. Wir fuhren da sicher einen Schnitt von 120 km/h. Ab Kilometer 200 dann mit Vollgas», schilderte der Dakar-Sieger von 2018 weiter. «Meine Hände pressten sich wie Schraubzwingen an den Lenker, damit ich bloß nicht loslasse. Da waren Schikane, die wir gerade genommen haben. Das war gescheit, aber grenzwertig. Auf dem Stück konnte ich sicher wieder etwas aufholen. Das war Schadensbegrenzung zum Schluss.»