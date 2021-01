Überraschung: Husqvarna-Privatier De Soultrait führt

Husqvarna-Privatfahrer Xavier de Soultrait findet sich nach der fünften Etappe der Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien plötzlich an der Spitze des Klassements und deutlich vor den Husqvarna-Werksfahrern.

Xavier de Soultrait ist kein unbekanntes Gesicht bei der Dakar-Rallye, denn der Franzose ist bereits zum achten Mal bei der härtesten Rallye der Welt dabei. Sein bestes Ergebnis stammt aus dem Jahr 2019, als die Rallye noch in Südamerika unterwegs war. De Soultrait gelang damals ein Etappensieg und Gesamtrang 7 mit dem Yamaha-Werksteam. Für 2021 wechselte er in das niederländische HT Rally Raid-Team auf Husqvarna. Das Team von Henk Hellegers erhält vom Werksteam teilweise finanzielle Unterstützung.

Bereits auf der ersten Etappe am Sonntag reichte es für den 32-Jährigen zum sechsten Platz, am Montag wurde er Zehnter und auf der dritten Etappe am Dienstag landete er erneut auf Rang 6. Auf der vierten Wertungsprüfung über 337 km fuhr der Franzose mit einem Rückstand von 7:19 min auf die fünfte Position. In der Gesamtwertung übernahm er die Führung, 15 Sekunden vor Honda-Werksfahrer Kevin Benavides. Nachdem am Dienstag KTM-Privatier Skyler Howes die Spitze übernommen hatte, ist es bereits der zweite Tag bei der diesjährigen Rallye Dakar, an dem kein Werksfahrer in Führung liegt.

«Ein Tag voller Freude. Ein starker fünfter Platz, der mich erstmals an die Spitze der Rallye-Wertung bringt», strahlte der Fanzose am Mittwoch. «Nach einem anstrengenden Jahr voller Veränderungen, bin ich überglücklich mit diesem Rallye-Start. Es sind allerdings elf Fahrer innerhalb von zehn Minuten, deshalb muss ich genau so weitermachen. Ich genieße dieses Rallye-Leben in vollen Zügen.»

«Es ist sehr schwierig in solchen Etappen einen großen Vorsprung herauszufahren. Es war eine schnelle Etappe und ich habe 175 km/h erreicht, ich hätte noch schneller fahren können, aber ich fühlte mich nicht danach. Insgesamt ist meine Pace sehr gut», betonte der Husqvarna-Fahrer.

De Soultrait liegt fünf Minuten vor Rockstar Energy Husqvarna-Ass Luciano Benavides, der vor der fünften Etappe auf Position 6 steht. Auch Pablo Quintanilla, der zweite des Vorjahres, liegt noch gut im Rennen. Dem Chilenen fehlen 9:31 Minuten auf den französischen Spitzenreiter.