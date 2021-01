Sebastian Bühler: Happy mit der Hero-Performance

Der einzige deutsche Starter in der Motorrad-Kategorie heißt Sebastian Bühler und wohnt in Lissabon. Der Hero-Pilot zeigte bei den bisherigen Prüfungen dieser Rallye Dakar eine solide Leistung auf seiner Hero.

Gemeinsam mit dem indischen Motorradhersteller Hero und dem Team Speedbrain aus dem bayrischen Weißenburg tritt der in Portugal lebende Sebastian Bühler bei der 43. Ausgabe der Dakar-Rallye 2021 in Saudi-Arabien an. Nach dem fünften Rang im Prolog folgte Position 29 am Sonntag und der 14. Rang auf der zweiten Wertungsprüfung am Montag.

Gemeinsam mit Teamkollegen Joaquim Rodrigues zeigte Bühler am dritten Tag einen starken Lauf. Auf der 403 km langen Speziale landete der Deutsche auf Position 21 und verlor 18 Minuten auf Toby Price, der die Etappe für das KTM-Werksteam gewann. In der Gesamtwertung belegt der 26-Jährige nach 3 von 12 Prüfungen Rang 24 (+ 40:16 min).

«Die dritte Etappe war sehr gut, weil sie der Strecke vom Montag sehr ähnelte. Schöne offene Sandstrecken und zusätzlich einige Steine. Insgesamt, glaube ich, dass das Motorrad eine sehr gute Performance bei diesen Bedingungen zeigt», lobte er sein Hero-Bike und bestätigte anschließend: «Ich bin zufrieden, so wie es an diesem Tag für uns gelaufen ist. Ich hatte viel Freude, es ist aber wichtig einen sicheren Rhythmus beizubehalten.»