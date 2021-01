Beste Yamaha: Ross Branch lässt nicht locker

Nach seinem Wechsel ins Monster Energy Yamaha-Werksteam blüht der aus Botswana stammende Ross Branch bei der Dakar-Rallye förmlich auf. Mit Platz 3 in der Rallye-Wertung steht er über den Erwartungen.

Als Ross Branch im letzten Jahr eine Etappe bei der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien gewann, fragte sich das gesamte Fahrerlager, wer dieser junge Kerl aus Botswana eigentlich ist. Er beendete die Rallye am Ende auf Position 21, doch es steckte deutlich mehr Potenzial in ihm, als diese Position zeigte. Yamaha reagierte in der Folge und sicherte sich die Dienste des 34-Jährigen für die Rallye-Saison 2020/21.

In seiner Heimat wird Branch liebevoll Kalahari Ferrari genannt, benannt nach der Eselkutsche, die die Menschen dort im täglichen Leben begleitet. Das der Yamaha-Pilot nach dem vierten Tag der Rallye auf dem dritten Gesamtrang liegt, ist wahrlich kein Zufall, denn Branch zeigte bei den bisherigen Spezialen einige konstante Leistungen.

Am Mittwoch fuhr er auf der insgesamt 813 km langen Etappe von Wadi Ad-Dawasir nach Riad auf den vierten Platz, er verlor dabei 6:57 min auf Joan Barreda (Honda), der die Prüfung gewann. «Es hat Spaß gemacht, obwohl ich anfangs etwas frustriert war, als ich kurz nach dem Start einen Wegpunkt verpasst hatte», berichtete der Yamaha-Fahrer.

«Anschließend wollte ich sehen, wie schnell ich fahren kann, also habe ich den Topspeed des Motorrads getestet. Yamaha hat mit dem Bike großartige Arbeit geleistet, denn die WR450F ist wirklich schnell, jedoch sind die hohen Geschwindigkeiten nicht das, was ich unbedingt benötige», betonte Branch und fügte noch hinzu: «Es kommt jetzt darauf an, konstant durch die übrigen Etappen zu kommen, um zu sehen, wozu es reicht.»

Yamaha-Favorit Adrien Van Beveren verlor am Mittwoch über neun Minuten auf den Schnellsten, in der Rallye-Gesamtwertung belegt er den elften Platz, zu Spitzenreiter Xavier de Soultrait (Husqvarna) fehlen ihm 9:44 Minuten.