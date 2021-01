Dakar 2021, Etappe 8: Nacho Cornejo (Honda) grandios

Mit seinem ersten Etappensieg bei der Rallye Dakar 2021 fuhr sich Honda-Pilot José Ignacio Cornejo endgültig in den Kreis der Favoriten. Aber auch Red Bull KTM-Star Toby Price wahrte sich alle Chancen.

Die Marathon-Etappen sind die für die Motorrad-Fahrer schwersten Tage. Am Sonntag fuhren die verbliebenen Teilnehmer 738 km von Ha'il nach Sakaka, um im Biwak alle Wartungs- und Reparaturarbeiten selbst durchzuführen. Auf der heutigen achten Etappe ging es für den Tross der Rallye Dakar 2021 dann noch einmal 709 km bis nach Neom, davon 375 km als Wertungsprüfung.

Vorjahressieger Ricky Brabec (Honda) eröffnete die Route, die später gestarteten Nacho Cornejo (Honda), Toby Price (Red Bull KTM) und Joan Barreda (Honda) waren aber von Anfang an schneller als der US-Amerikaner. Als Brabec nach 190 km bereits 3 min zurücklag, zeichnete sich ab, dass der Honda-Pilot in der Gesamtwertung weiter an Boden verliert und die erfolgreiche Titelverteidigung immer unwahrscheinlicher wird.

Für Price und Barreda hing dagegen bereits die achte Etappe am seidenen Faden, denn beide hatten am Vortag leichte Reifenschäden erlitten und mussten jederzeit damit rechnen, dass das Material den nächsten Renntag nicht überstehen würde.

Im Fernduell fuhren Cornejo, Barreda und Price die schnellsten Zwischenzeiten. Die meiste Zeit betrug der Abstand nur wenige Sekunden – bei Kilometer 225 zum Beispiel nur 24 sec!

Am Ende lieferte Cornejo nach 3 Stunden und 8 Minuten als Etappensieger ein Meisterstück ab. Der Chilene war als Zweiter in den achten Renntag gestartet und holte seinen Teamkollegen Ricky Brabec, der drei Minuten Vorsprung hatte, ein. Bis zum Ziel fuhren die beiden Honda-Piloten parallel und schneller als ihre Verfolger, obwohl sie keine Spuren, denen sie folgen konnten.

Während Barreda auf den letzten 100 km noch fast sechs Minuten hinter seinen Teamkollegen zurückfiel, erreichte Price mit einer Minute Rückstand als Zweiter das Etappenziel. Cornejo führt die Dakar-Wertung weiter vor Price an.

Xavier de Soutrait, auch nach Etappe 8 der beste Husqvarna-Pilot, hatte auf Etappe 8 einen ähnlichen Reifenschaden wie Price am Vortag, allerdings am Vorderrad. Auch der Franzose hielt den Reifen mit Klemmringen zusammen. Bei Kilometer 267 stürzte de Soutrait aber heftig; er wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. Der 32-Jährige war bei Bewusstsein.

Die Red Bull KTM-Piloten Daniel Sanders und Matthias Walkner benötigten fast zeitgleich 3:15 Std. für die achte Wertungsprüfung.

Einen großartigen Tag erwischte Hero-Pilot Sebastian Bühler, der nur überschaubare acht Minuten auf Tagessieger Cornejo verlor.

Yamaha erlebte auf Etappe 8 ein Desaster. Nachdem sich am Montag die Siegchancen von Ross Branch nach einem Sturz erledigten, erlitt Franco Caimi als zweitbeste Yamaha-Pilot einen Motorschaden.

Matthias Walkner beendete die Etappe an achter Stelle und rückte in der Gesamtwertung von Platz 23 auf Platz 21 vor.