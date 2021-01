Dakar 2021: Honda gewinnt Marathon-Etappe am Sonntag

Honda-Pilot Ricky Brabec gewann am Sonntag die Marathon-Etappe bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Der Vorjahressieger setzte sich gegen Teamkollege Jose Ignacio Cornejo durch, Yamaha zählte zu den großen Verlierern.

Insgesamt 78 Fahrer sind nach dem Ruhetag am Samstag noch bei der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien im Rennen. Ursprünglich starteten 101 Teilnehmer auf ihren Bikes in die 43. Ausgabe des Marathon-Rallye-Klassikers in Saudi-Arabien. Joan Barreda Bort (Honda) startete als erster in die Marathon-Etappe am Sonntag und eröffnete damit die zweite Woche der Veranstaltung.

Während der Spanier nach seinem dritten Etappensieg am Freitag die Führungsarbeit machen musste, erwischte es Yamaha-Pilot Ross Branch gleich zu Beginn der siebten Etappe. Der Fahrer aus Botswana startete als zweiter hinter Barreda in die Wertungsprüfung, doch bereits bei Kilometer 31 musste er einen Sturz verkraften. Branch blieb unverletzt, sein Bike war jedoch stark angeschlagen und der Yamaha-Neuzugang verlor bei der Reparatur über 30 Minuten.

Zur Erinnerung: Bei einer Marathon-Etappe erhalten die Teilnehmer keinen Service von ihren Teams. Nach der Etappe müssen alle Piloten in ein gesondertes Biwak, wo keine Hilfe von außen gestattet ist und die Fahrer ihre Arbeitsgeräte selbstständig wieder für den nächsten Tag einsatzbereit machen müssen.



KTM-Werksfahrer Toby Price, der als Gesamtführender aus der ersten Rallye-Woche heraus ging, führte am Sonntag die erste Hälfte der 471 km langen Prüfung, wurde aber bei Kilometer 279 erstmals von Vorjahressieger Ricky Brabec überholt. Zwischen dem Honda-Star, Price und Kevin Benavides entwickelte sich in der Folge ein packender Dreikampf. Auch Husqvarna-Privatier Xavier de Soultrait mischte sich unter die Spitzenpiloten.

Honda-Pilot Kevin Benavides, der nach einem Sturz am Donnerstag mit einer gebrochenen Nase unterwegs ist, verabschiedete sich beim letzten Wegpunkt (398 km) aus dem Kampf um den Tagessieg. Der Argentinier verlor mehr als zehn Minuten und fiel weit zurück. Auch Toby Price und Yamaha-Ass Adrien Van Beveren verloren in diesem Streckenabschnitt wertvolle Zeit auf Ricky Brabec.

Ricky Brabec gewann letztendlich, nach dem Prolog vor einer Woche, seine erste Etappe bei der diesjährigen Dakar-Rallye. Der US-Amerikaner kam zwei Minuten vor seinem Honda-Kollegen Jose Ignacio Cornejo ins Ziel von Sakaka, in der Gesamtwertung fehlen ihm nun etwa 15 min auf die Spitze. Platz 3 holte sich KTM-Privatier Skyler Howes. KTM-Fahrer Sam Sunderland, der in diesem Jahr unauffällig gut dabei ist, wurde am Ende Vierter. In der Gesamtwertung liegt Cornejo erstmals in Führung, eine Sekunde vor Toby Price und zwei Minuten vor Sunderland auf Platz 3.

Joan Barreda Bort verlor am Sonntag knapp neun Minuten, dadurch fiel der Spanier auf Platz 6 in der Gesamtwertung zurück (+ 10:18 min). Der Österreicher Matthias Walkner erreichte das Ziel mit einem Rückstand von elf Minuten auf Brabec, in der Gesamtwertung fehlen ihm weiterhin mehr als zwei Stunden. Bester Yamaha-Fahrer ist Adrien Van Beveren (+ 37:42 min) auf Platz 14, knapp vor Ross Branch (+ 40:57 min), der 15. ist und am Sonntag mehr als 42 Minuten auf Brabec einbüßte. Sebastian Bühler (Hero) wurde 21. auf der siebten Etappe, insgesamt belegt er ebenfalls den 21. Rang.