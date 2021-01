Ricky Brabec (Honda): «Ich muss mehr Zeit gut machen»

Vorjahressieger Ricky Brabec vom Honda-Werksteam erreichte am Sonntag seinen ersten Etappensieg bei der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Für den weiteren Rallye-Verlauf muss er sich eine Strategie überlegen.

Auf Platz 13 und mit beinahe 20 Minuten Rückstand auf Red Bull KTM-Fahrer Toby Price verbrachte Honda-Werksfahrer Toby Price den Ruhetag der Rallye Dakar am Samstag in Saudi-Arabien. Doch der US-Amerikaner machte gleich am Sonntag klar, dass er sich so leicht nicht geschlagen gibt und gewann die achte Etappe von Ha’il nach Sakaka. Weil es eine Marathon-Etappe war, muss er sich am Abend selbst um die Pflege seiner Maschine kümmern, erst am Montagabend kehren die Fahrer zu ihren Teams zurück.

Brabec distanzierte auf der 453 km langen Wertungsprüfung seinen Teamkollegen Jose Ignacio Cornejo um zwei Minuten. Auf den vorherigen Spitzenreiter Toby Price machte der 29-Jährige fünf Minuten gut und verbesserte sich dadurch in der Gesamtwertung auf Position 8, wo ihm 14 Minuten auf den neuen Spitzenreiter Cornejo fehlen.

«Ich weiß nicht, ob ich den großen Rückstand noch aufholen kann, denn Toby wird morgen wieder hinter mir starten können», betonte Brabec im Interview nach der achten Etappe. «Wir werden alles geben und wir müssen fokussiert bleiben, damit wir am Montag wieder bei unserem Team ankommen. Ich weiß nicht, ob es bei dieser Dakar nur um die Strategie geht, aber es kommt wohl darauf an, die Etappe nicht eröffnen zu müssen. Alle, die bisher eine Etappe eröffneten, haben etwas Zeit verloren.»

Wie geht der Honda-Pilot die restliche Woche der härtesten Rallye der Welt an? «Es stehen noch fünf Tage vor uns und wir versuchen einfach an jedem Tag unter die ersten Sieben zu kommen, um mehr Zeit gut machen zu können», beschrieb er seine Taktik.