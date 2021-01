Herber Rückschlag für Yamaha: Ross Branch stürzte

Das Yamaha-Werksteam hatte vor dem Start in die zweite Woche bei der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien mit Ross Branch ein heißes Eisen im Feuer. Heute stürzte er zweimal und musste seine Träume begraben.

Ross Branch beendete die sechste Etappe der diesjährigen Dakar-Rallye am Freitag auf Platz 2, nur Sekunden hinter Honda-Pilot Joan Barreda. Am Sonntag startete der Yamaha-Fahrer dementsprechend gleich hinter dem Spanier in die siebte Etappe. Bereits nach 31 Kilometern stürzte der Botswaner mit seiner WR450F Rally auf der Marathon-Etappe. Er blieb unverletzt, benötigte aber über 30 Minuten, um das Motorrad wieder fahrbereit zu machen.

Zur Erinnerung: Bei einer Marathon-Etappe erhalten die Teilnehmer keinen Service von ihren Teams. Nach der Etappe müssen alle Piloten in ein gesondertes Biwak, wo keine Hilfe von außen gestattet ist und die Fahrer ihre Arbeitsgeräte selbstständig wieder für den nächsten Tag einsatzbereit machen müssen.

Letztendlich verlor der Yamaha-Werksfahrer über 42 Minuten auf Tagessieger Ricky Brabec (Honda). In der Gesamtwertung fiel Branch auf den 15. Platz, drei Minuten hinter Teamkollege Adrien Van Beveren zurück, der heute acht Minuten auf die Spitze verlor und mit Platz 14 in der Rallyewertung 37 Minuten Rückstand auf den Gesamtführenden Honda-Fahrer Jose Ignacio Florimo hat.



«Es war ein sehr enttäuschender Tag für mich, aber das sind die Dinge, die passieren können», sagte Branch am Sonntagabend. «Man muss über 7000 km gut fahren, um die Dakar-Rallye zu gewinnen, aber man kann sie auf einem Kilometer verlieren.»

«Der Sturz passierte früh in der Prüfung, anschließend habe ich alles gegeben, um etwas Zeit zurückzugewinnen, doch leider bin ich erneut gestürzt. Nun muss ich erst mal das Motorrad wieder komplett in Ordnung bringen und dann werden wir es am Montag erneut versuchen. Wir werden sehen, was die restliche Woche bringt», blieb der 34-Jährige zuversichtlich.