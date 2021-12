Das ist der Kalender der Cross-Country-Rallye-WM 2022

Dass die FIM Cross-Country Rallye Weltmeisterschaft mit der Dakar beginnt, ist hinlänglich bekannt. Nun stehen auch die übrigen Termine der neu aufgestellten Serie fest.

Nach jahrelangen Diskussionen zur Finalisierung eines einheitlichen Reglements wird die Dakar Teil der FIA- und FIM-Rallye-Weltmeisterschaften im Cross-Country-Rallyesport. Im Einklang mit diesen Reformen wurde A.S.O. (Amuary Sport Organisation) als Veranstalter dieses Wettbewerbs bestimmt, der in diesem Jahr aus fünf Veranstaltungen besteht.

Mit der 44. Ausgabe der Dakar beginnt die Saison 2022 gleich mit dem härtesten Rennen überhaupt. Die in Saudi-Arabien stattfindende Rallye beginnt in weniger als einen Monat am 1. Januar und geht über zwölf Renntage.



Das Dakar-Ergebnis geht mit einem Koeffizienten von 1,5 in die Wertung ein – so wie jede Rallye mit mehr als sechs Etappen. 2022 ist das aber nur bei der Dakar der Fall.

Weiter geht es im März mit der Abu-Dhabi Desert Challenge und im April mit der Rallye Kasachstan. Der einzige Event in Europa ist die Andalusien Rallye im Juni.

Nach einer längeren Pause geht die Saison im Oktober in Marokko zu Ende. Diese Rallye gilt gleichzeitig als wichtigste Vorbereitung auf die nächste Dakar.

Kalender der Cross Country Rallye WM 2022