Dakar 2022: Honda bereit für dritten Sieg in Serie 13.12.2021 - 07:23 Von Kay Hettich

© Honda Das Team HRC ist bereit für die Dakar 2022

Bei der Rallye Dakar 2022 tritt Honda zwar als Titelverteidiger an, aber ohne den letzten Sieger Kevin Benavides. Die Japaner glauben dennoch, dass man KTM zum dritten Mal in Folge in die Schranken weisen wird.