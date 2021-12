Sara Garcia will Nachfolgerin von Laia Lanz werden

Nach elf Dakar-Teilnahmen mit einem Motorrad wechselt Laia Sanz für die 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt auf vier Räder. Mit Unterstützung von Yamaha könnte Sara Garcia die Nachfolge ihrer Landsfrau antreten.

Laia Sanz hat bei der Rallye Dakar Geschichte geschrieben. Die Spanierin nahm zwischen 2011 und 2021 an der Motorradkategorie teil und schaffte es immer als bester weiblicher Teilnehmer bis ins Ziel. Als Gesamtneunte 2015 schaffte sie ihr bestes Finish und fuhr auf Augenhöhe mit der männlichen Konkurrenz.



Bei der 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt wird eine Nachfolgerin für die zähe Spanierin gesucht, die erstmals in einem MINI auf vier Rädern an den Start gehen wird.

Die besten Aussichten hat Sara Garcia, die in diesem Jahr als Privatfahrerin in der besonders harten Kategorie ‹Original by Motul› fuhr und zweitbeste Frau war. Bei der Dakar 2022 tritt sie mit Unterstützung von Yamaha an.



«Ich schließe ein Kapitel und beginne gleichzeitig ein neues», erklärte Garcia. «Ich lasse die Original-Klasse hinter mir, weil es die Möglichkeit gab, mit offizieller Unterstützung von Yamaha an der Dakar teilzunehmen. Ich denke, das ist die Gelegenheit, die ich brauchte, um mich in der Wertung zu verbessern. Ich war noch nie mit Assistenz bei der Dakar und es wird für mich etwas Neues und vor allem Positives sein. Jeden Tag duschen und sich ausruhen zu können und nicht während der gesamten Etappe an die Technik des Motorrads denken zu müssen, wird ein Geschenk sein. Ich werde weniger riskieren müssen und ich werde mehr Energie haben, um mich den Etappen zu stellen.»



Zur Info: In der ‹Original by Motul› Kategorie (früher Malle-Moto) haben die Fahrer keine Unterstützung und kein Begleitfahrzeug. Alle Wartungen und Reparaturen müssen durch die Fahrer nach einer Etappe selbst durchgeführt werden.

Die Unterstützung von Yamaha bringt weitere Vorteile mit sich.



«Fast alle mechanischen Probleme, die wir bei den drei vorherigen Dakars hatten, waren darauf zurückzuführen, dass die Basis unseres Motorrads kein Rallye-Raid war. Wir haben ein Enduro-Bike genommen und es mit meinem Vater mit einem Kit für den Rallyeeinsatz umgebaut», erklärte Garcia. «Jetzt haben wir ein Motorrad, das zu 100 Prozent für Rallye-Raids ausgelegt ist und das wird sich sehr positiv auf die Zuverlässigkeit aller Teile auswirken. Jetzt haben wir ein Motorrad mit offizieller Unterstützung, was den Verlauf stark beeinflussen wird.»



Insgesamt sind bei der Rallye Dakar fünf Frauen eingeschrieben. Neben Garcia sind es Mirjam Pol (NL/Husqvarna), Kirsten Landmann (ZA/KTM), Audrey Rossat (F/KTM) und Sandra Gomez (E/Husqvarna).