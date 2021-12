Das sind die härtesten Piloten der Dakar 2022

In der Nacht wird von den Original by Motul-Teilnehmern geschraubt

Die Rallye Dakar gilt als die Mutter aller Rallyes. In der Kategorie ‹Original by Motul› starten die Teilnehmer in der ursprünglichsten Form wie zu Beginn der Rallye in den 1980er-Jahren.

Die 44. Auflage der Dakar wird zum dritten Mal in Folge in Saudi-Arabien ausgetragen. Die Route verspricht viele Tage im Sand, was besonders für die 146 Teilnehmer in der Motorrad-Wertung eine harte Prüfung darstellt. Davon 33 Piloten stellen sich einer noch größeren Herausforderung, sie müssen an den zwölf Tagen ohne Begleitfahrzeug und ohne technische Unterstützung auskommen. Diese Sonderkategorie ist vielen bekannt als ‹Malle Moto›, heute heißt sie ‹Original by Motul›.

Man stelle sich das vor: Mitunter sitzen sie Teilnehmer bereits bei Sonnenaufgang auf ihren Motorrädern und müssen dann Etappen mit bis 840 km hinter sich bringen – Irrfahrten nicht eingerechnet. Nur eine Etappe ist kürzer als 500 km. Nach endlosen, kräftezehrenden Stunden in der Wüste kommen die Piloten im Basiscamp an und müssen dann ihr Motorrad reparieren und warten. Anschließend steht die Vorbereitung auf den nächsten Renntag an. Die Nächte sind kurz, unbequem und im Zelt auch kalt.

Diese Abenteurer verkörpern den Geist der Rallye Dakar, denn der Fahrer steht bei diesem Wettbewerb in der wohl ursprünglichsten Form im Mittelpunkt. Wer sich an dieses Abenteuer wagt, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Die einzige offizielle Unterstützung erhalten die Teilnehmer von MOTUL durch einen besonderen Bereich im Biwak, in dem sie schlafen und arbeiten können sowie mit Schmiermitteln und Werkzeug.

Wieder mit dabei ist Vorjahressieger dieser Kategorie Arunas Gelažninkas. Der Litauer fuhr 2021 zum ersten Mal in der Original-Kategorie. «Ehrlich gesagt bin ich viele Male im Biwak angekommen und wollte lieber ein Nickerchen machen. Aber das ging nicht, weil ich an meinem Motorrad arbeiten musste», erinnert sich Gelažninkas.



Einzige Frau in dieser Wertung ist erneut Kirsten Landman aus Südafrika.

Dakar 2022: Die Teilnehmer der ‹Original by Motul›