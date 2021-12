Alle Sieger und alle Routen der Rallye Dakar

Bei der am 1. Januar 2022 beginnenden 44. Auflage der Rallye Dakar wird der 43. Sieger gesucht - warum einer weniger und wer bisher die härteste Rallye der Welt gewonnen hat.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1978 wurde die erste Rallye Dakar gestartet und dauerte drei Wochen. Schon nach der ersten Veranstaltung war klar: Dieses Marathonrennen ist die härteste Rallye der Welt.



Die Dakar 2021 war bereits die 43. Ausgabe, wobei es tatsächlich nur 42 Sieger gibt – nur einen Tag vor Rennstart wurde die Rallye 2008 wegen Terrorgefahr abgesagt. Daraufhin wechselte der Veranstalter den Kontinent und führt die Rallye Dakar bis 2019 in Südamerika durch. Seit 2020 ist Saudi-Arabien Austragungsort.



Bei 28 verschiedenen Routen wurde die Strecke Paris-Algier-Dakar mit zehn Veranstaltungen am häufigsten durchgeführt.

Die erfolgreichsten Teilnehmer an der Rallye Dakar kommen vornehmlich aus Frankreich. Mit sechs Siegen führt Stephane Peterhansel die Statistik an (er fuhr später auch Siege mit Autos ein), gefolgt von Cyril Despres und Cyril Neveu mit fünf Triumphfahrten. Der Spanier Marc Coma kommt ebenfalls auf fünf Siege. Insgesamt gab es 18 verschiedene Sieger.



Als erster Nicht-Europäer konnte der Australier Toby Price auf KTM die härteste Rallye der Welt gewinnen (2016, 2019). Es folgten Siege vom US-Amerikaner Ricky Brabec (2020) und des Argentiniers Kevin Benavides (2021), beide auf Honda.

Einzigartig in der Geschichte der Rallye Dakar ist die Erfolgsserie vom KTM-Werksteam, das mit verschiedenen Piloten zwischen 2001 und 2019 ununterbrochen 18 Siege in Folge einfahren konnte.



Berühmt berüchtigt ist die Rallye Dakar wegen tödlicher Unfälle, wo die Motorradfraktion überproportional betroffen ist. 2020 starb der 40-jährige Portugiese Paulo Goncalves (Hero) nach einem Sturz, 2021 bezahlte der 52-jährige Privatfahrer Pierre Cherpin seine Leidenschaft zur Rallye Dakar mit seinem Leben.