Dakar und Covid: Mehrere Teilnehmer positiv getestet

Nach positiven Tests auf SARS-CoV2 ist für manche Teilnehmer die Rallye Dakar 2022 vorbei, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Für die Rallye Dakar 2022 wurde ein Corona-Protokoll festgelegt, um die Verbreitung des heimtückischen Virus im Biwak zu verhindern. Dafür wurden vor Abreise und nach Ankunft verschiedene Maßnahmen festgelegt, unter anderem eine kurze Quarantäne und mehrere Tests.



Wie wichtig diese Maßnahmen sind, zeigen mehrere positive PCR-Tests auf Covid-19. Mit Kirsten Landman (Motorrad) und Giniel De Villiers (Auto) erwischte es unter anderem zwei Teilnehmer aus Südafrika, wo die Omikron-Variante erstmals entdeckt wurde.

Während De Villiers am Dienstagmorgen zum letztmöglichen Zeitpunkt mit einem negativen Test seine Teilnahme auf den letzten Drücker sicherte, entschied sich Landman schweren Herzens für den Rückzug.



«Ich glaube, das war Schicksal – aber es bricht mir, gelinde ausgedrückt, das Herz», sagte die KTM-Pilotin. «Wir verzichten, um stärker zurückkommen. 2023 werde ich am Start stehen und dann werde ich auf Nummer sicher gehen, dass ich die Ziellinie überquere.»



Die Dakar 2022 sollte die zweite Teilnahme von Landmann sein. Bei ihrem Debüt 2020 wurde sie drittbeste Frau. Bei der 44. Ausgabe hatte sie sich in der Kategorie ‹Original by Motul› eingeschrieben.

Ob weitere Teilnehmer mit einem positiven Test auffielen, ist nicht bekannt, aber es ist nicht unwahrscheinlich.