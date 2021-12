Sherco 450 SEF Rally: Leider nicht käuflich

Sherco rüstet für die anstehende Dakar-Rally drei Werksfahrer mit speziell präparierten Werksmaschinen auf Basis der Enduro 450 SEF Factory aus.

Eine leichte Racing-Enduro ist die weitgehend unveränderte Basis für das Rallye-Motorrad. An diese Enduro sind grössere Front- und Hecktanks angebaut, die aber so schmal gehalten sind, dass sie den Fahrer kaum einschränken in seiner Bewegungsfreiheit. Die Federelemente liefert Kayaba.

Um dien Fronttanks beidseitig möglichst kompakt um den Einzylindermotor zu schmiegen, wurde die Auspuffanlage anders verlegt. Der Krümmer verläuft seitlich rechts unter dem Motor, der Schalldämpfer ist seitlich am Motorrad befestigt.

Die voluminöse Motorschutzplatte und der Aufbau für die Navigationsinstrumente sind die offensichtlichsten Unterschiede zur Enduro. Gefahren werden die drei Rallye-Shercos von Lorenzo Santolino, Rui Goncalves und Harith Noah. An der Rallye du Maroc im Oktober erreichte Santolino den 15. Schlussrang.