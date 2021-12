Eigentlich sagte Kirsten Landmann «nie wieder Dakar»

Als eine von fünf Frauen ist Kirsten Landmann zum zweiten Mal bei der Rallye Dakar dabei. Dabei hatte sich die Südafrikanerin geschworen, nie wieder diesen Höllentrip durch die Wüste auf sich zu nehmen.

Es sind Geschichten wie die von Kirsten Landmann, die einen den Reiz und die Faszination der Rallye Dakar verstehen lassen.



Die Südafrikanerin fährt bereits viele Jahre Enduro und stellte sich bereits extremen Herausforderungen wie dem Red Bull Romaniacs. 2013 bezahlte sie ihre Leidenschaft fast mit dem Leben, als sie bei einer Rallye in Botswana bei hohem Tempo stürzte und erhebliche innere Verletzungen erlitt. Nach Tagen in Koma und von lebenserhaltenden Maschinen abhängig, gewann sie den Kampf gegen den Tod – und stieg wieder auf das Motorrad.

Zur Dakar kam sie nur, weil sie von verschiedenen Seiten immer wieder darauf angesprochen wurde. Das Debüt der härtesten Rallye der Welt in Saudi-Arabien 2020 war auch ihr Debüt. In der Frauenwertung belegte sie den dritten Platz.



«Ich erinnere mich, dass ich die Ziellinie überquerte und von Dakar-Chef David Castera mit einem Blumenstrauß begrüßt wurde. Ich versuchte nur, irgendwie das Ziel zu erreichen und hatte die Ergebnisse nicht wirklich verfolgt. Ich hatte keine Ahnung, dass ich den 3. Platz belegt hatte», erzählte Landmann. «Es war eine nette Überraschung, aber es war nicht genug, um meine bereits getroffene Entscheidung rückgängig zu machen. Ich wollte nie wieder kommen – es war morgens so bitterkalt.»

Tatsächlich setzte die KTM-Pilotin 2021 aus, um aber bei der am 1. Januar beginnenden 44. Ausgabe wieder mit von der Partie zu sein!



«Ich machte den fatalen Fehler und habe die Dakar 2021 im TV verfolgt. Bevor ich mich versah, hatte ich beschlossen, mich für einen weiteren Versuch anzumelden. Bis dahin hatte ich nicht gemerkt, wie sehr ich es vermisst habe», gab Landmann zu. «Es ist nicht nur das Fahren an sich, sondern das gesamte Projekt, das Training, die Planung, sogar die Sponsorensuche. Dieses Jahr fahre in der Klasse ‹Original by Motul›. Ich möchte nicht nur mich selbst herausfordern, ohne Hilfe zu fahren, sondern auch meine Platzierung im Jahr 2020 verbessern. Jetzt, wo Laia Sanz nicht mehr dabei ist, warum nicht versuchen, die Kategorie der Frauen zu gewinnen?»